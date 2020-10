Kader Attia, Culture, Another Nature Repaired, 2014-2020. Courtesy of the artist and Galerie Nagel Draxler, Foto: Kader Attia, © 2020 ProLitteris, Zurich





Harald Hauswald, Prenzlauer Berg, 1985. Foto: Harald Hauswald / OSTKREUZ / Bundesstiftung Aufarbeitung / C/O Berlin

zeugen für die einen von Verletzungen, für die anderen sind sie Schmuck. Aber wie man auch mit ihnen umgeht, "es geht doch immer darum, das eigene Erscheinungsbild mit den, der man zugehört, in Einklang zu bringen", lernt Gabriele Detterer () inAusstellung "Remembering the Future" im Kunsthaus Zürich . In einer Videoinstallation befasst sich Kader Attia "aber noch mit einer anderen Form von Narbe: nämlich mit dem. ... Was aber hat nun die Forderung nach der Rückgabe ritueller Artefakte an die Herkunftsländer mit der Narbenthematik zu tun? Verfolgt man die im Video dargelegten Meinungen, stellt man sich die Frage, ob die Restitution der Kulturgüter das in der Kolonialzeit begangene Unrecht und Verbrechen wiedergutmachen oder nurlassen soll. Sichtbare Narben jedenfalls können eine notwendige Erinnerungskultur fördern, summieren sich gar zufür künftige Zeiten."





Auch Gustav Seibt ist ganz hingerissen von den Fotos des ostdeutschen Fotografen, die derzeit im c/o Berlin zu sehen sind. Worüber sich die DDR-Bonzen damals so aufregten, dass sie Hauswald unter Beobachung stellten, kann der-Kritiker allerdings nicht verstehen : "Wie alle die großen Fotokünstler, die die letzten Jahre der DDR vornehmlich in Schwarz-Weiß begleitet haben - voran Roger Melis, der vor einem Jahr seine Werkschau in Berlin-Schöneweide erhielt -, nutzt Hauswald diedes Altbauverfalls für schönste Grisaillen. Er zeigt einen öffentlichen Raum fast ohne Öffentlichkeit. Da er gern am Werktag unterwegs ist, sind die oftvor allem von Kindern, Alten und jungen Müttern bevölkert. Die Alten sind noch, düster-still gebeugt und verhutzelt, nicht so bunt und fit wie heute."Weitere Artikel: Im führt Christiane Meixner in das Programm des Europäischen Monats der Fotografie in Berlin ein, Udo Badelt empfiehlt besonders eine Ausstellung der Fotografien des ostdeutschen Fotografen1982 in Paris. Der Umgang mit der geplanten, jetzt erst mal abgesagten-Ausstellung ( unsere Resümees ) ist "ein", meint Marcus Woeller in derBesprochen werden eine Ausstellung der Fotografien vonim Willy-Brandt-Haus in Berlin ( Berliner Zeitung ),Porträtserie von 26 Tänzerinnen, Tänzern und Akrobaten des Friedrichstadt-Palastes ( Tsp. Berliner Zeitung ) und die Schau "und die Säulen ihrer Macht" im Mainzer Landesmuseum