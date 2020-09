Michael Armitage The Fourth Estate, 2017 © Michael Armitage. Photo © White Cube (George Darrell)





Susanne Lenz kann sich gar nicht satt sehen an den Bildern des kenianischen Künstlersim Münchner Haus der Kunst . Sie sind nicht nur schön, sondern auch eminent politisch, schreibt sie in der: "Armitage ist ein. ... 'Die vierte Gewalt' zeigt eine Wahlkampfveranstaltung, Menschen in Kostümen, mitund Plakaten, merkwürdigerweise zeigen einige eine Kröte, im Hintergrund ist die Skyline von Nairobi zu sehen. Die Menschenmenge ist riesig, einige Teilnehmer sind auf einen Baum geklettert und haben auf einem ausladenden Ast Platz genommen - wohl, um von dort bessere Sicht zu haben. Man hat so etwas schongesehen, in einem der 'Disparatos' von: Was für ein raffiniertes Zitat. Einen Raum weiter hält 'Antigone', in einem Land, in dem Mädchen noch immer beschnitten werden. Ein Laokoon kämpft imunter dem Nyayo House in Nairobi mit einer Giftschlange, die sich um seinen Fuß wickelt. Alles bei Armitage ist mehrdeutig, doppelbödig.""Armitage macht Ernst mit der, dem Miteinander divergierender Welten", lobt auch Hanno Rauterberg in der. "Mühelos durchkreuzt er die üblichen Erwartungen, bedient sich bei Goya, Velasquez oder Gauguin und lässt zugleich keinen Zweifel daran, dass er ein Künstler aus Kenia ist. Er kennt dieund malt trotzdem Paviane, Alligatoren, Schlangen und auch sonst so ziemlich alles, was zu einer afrikanischen Bildsafari dazugehört. Er entwirft diese Bilder mit einigem Trotz, das merkt man schon am Farbauftrag, derist und ungeduldig. Denn wo käme er hin, wenn er nur deshalb keine Paviane, Alligatoren, Schlangen malte, weil sie im Westen als Kitsch gelten könnten? Das fände er. Von der Freiheit aber will seine Kunst erzählen."Allen Sicherheitskonzepten zum Trotz gab es auch beimeinige, berichtet Catrin Lorch in der. Passiert ist das offenbar vor allem beiund privaten Veranstaltungen. Da stellt sich ihr die Frage: "Wie weit gehörenzur Kunst? Die Vorstellung, auf die persönliche Nähe zu Künstlern, Kuratoren, Sammlern und Sponsoren zu verzichten, fällt vielen schwer. Deswegen bleibt die zweite Frage: ob das- im Kunstbetrieb, aber auch im Theater oder Konzert - womöglich, die vielerorts nur deswegen nicht in die hygienisch korrekten Stadien dürfen, weil man nicht ausschließen kann, dass sie auf dem Rückweg gemeinsam herumgrölen oder sich in den Armen liegen." Die Reaktionen auf eine Galeristin, die ihre Besucher telefonisch informierte, dass sie an Corona erkrankt sei, lässt wenig Hoffnung: Eine ganze Reihe lehnte es ab, sich nun selbst testen zu lassen. "Ihr Fazit: Die."Insollen die geplanten zwei Kunstmessen aber stattfinden, berichtet Katharina Rustler im: "Kaum vorstellbar, aber die Zeit derscheint vorbei - zumindest in bekanntem Ausmaß. Dafür könne man, wie im Programm zu lesen ist, Cocktails auf der Dachterrasse des ehemaligen WKO-Gebäudes zu sich nehmen. Die."Besprochen werden die-Retrospektive im Folkwang Museum in Essen ( SZ ), eine Ausstellung zur Geschichte des Georg-Kolbe-Museums in Berlin ( Berliner Zeitung ), "We never sleep", eine Ausstelllung zurin der Schirn , die auch Kritikerin Sandra Danicke um den Schlaf bringt ( FR ), die Ausstellung des fotografischen Gruppenprojekts "" in Schloss Biesdorf in Berlin ( taz ) und die Schau "Voll das Leben!" des Ostkreuz-Fotografenim C/O Berlin ).