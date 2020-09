Taner Sahintürk und Falilou Seck in "Berlin Oranienplatz" Foto: Ute Langkafel / Maxim Gorki Theater



Das um sich selbst kreisende Diskurspop-Theater von René Pollesch kann dem harten Realitätscheck unter Coronabedingungen nicht standhalten, erkennt Peter Laudenbach in der SZ nach der Premiere von "Melissa kriegt alles" am Deutschen Theater. Aber Hakan Savaş Mican eröffnete die Saison am Maxim-Gorki-Theater mit seiner Großstadtballade "Berlin Oranienplatz" fulminant, schwärmt Laudenbach. Die "warmherzige Großstadtballade" erzähle vom verkrachten Can, der für fünf Jahre ins Gefängnis soll, weil er gefälschte Markenklamotten vertickt hat, und der jetzt Abschied nimmt, bevor er nach Istanbul flieht: "Er besucht den Freund, der irgendwann mit Cans Jugendliebe eine Familie gegründet hat und jetzt wohl die nächsten 40 Jahre lang seine Eigentumswohnung abbezahlt (Emre Aksizoglu). Es ist eine einzige melancholische Liebeserklärung an Kreuzberg und die Schicksale, die sich zwischen Oranienstraße und Prinzenbad kreuzen. Can, der ehrgeizige, naive Junge mit beschränktem Realitätssinn und den immer etwas zu großspurigen Mackerposen, ein reiner Tor und Großstadtdrifter, hat sein Leben gegen die Wand gefahren. Er scheint immer noch bei jeder Begegnung darüber zu staunen." In der FAZ genießt Irene Bazinger die "leichthändig-humorvolle, musikalisch charmante" Inszenierung. Auch auf ZeitOnline sieht Niels Erich darin eine gelunge Aktualisierung von Döblins "Alexanderplatz".





Marina Abramovic in "7 Deaths of Maria Callas"



Marina Abramovics neue Perfomance "7 Deaths of Maria Callas" wird heute Abend an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt. Es geht darin aber nicht um den Katholizismus, versichert die Künstlerin im Gespräch mit Rita Argauer in der SZ, sondern um die Hingabe - an die Liebe und die Kunst: "Viele Künstler hadern zu Beginn ihrer Karriere. Sie wollen Kunst machen, aber haben so viele Zweifel. Ich habe das Glück, dass ich von einem ganz frühen Stadium an wusste, dass ich Künstlerin werden will. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe nie etwas anderes gemacht. Zum zweiten, und das mag ein kommunistischer Gedanke sein, der aus meiner Erziehung kommt, ist das eigene private Leben nicht wichtig. Es geht immer um die Sache. Es geht nicht darum, glücklich zu werden, sondern darum, was man der Gemeinschaft geben kann. Das ist die Hauptsache. Was bleibt also übrig, wenn man stirbt?"



Weiteres: In der Berliner Zeitung stellt Birgit Walter ungläubig fest, dass sich auch nach acht Monaten Skandalberichten personell nichts an der Staatlichen Ballettschule geändert habe. In der taz sichtet Astrid Kaminski die Performances brasilianischer KünstlerInnen im Online-Programm vom Tanz im August, die zu ihrem Bedauern aber so schlecht aufbereitet seien, dass man sie ohne tiefere Kenntnisse nicht verstehen könne. Harals Raab berichtet in der Nachtkritik vom Auftakt des Kunstfest Weimar. Der Tagesspiegel meldet, dass der Friedrichstadtpalast jetzt unter Denkmalschutz steht.



Besprochen werden Antú Romero Nunes' Schiller-Potpourri "Ode an die Freiheit" am Hamburger Thalia Theater (SZ), Rainer Merkels Stück über eine Hilfsorganisation "Lauf und bring uns dein nacktes Leben" im Staatstheater Darmstadt (FR) und die Ausstellung "Poröse Stadt - Grenzgänge des Urbanen" im Berliner Kunstraum Kreuzberg (Berliner Zeitung).