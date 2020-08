René Polleschs "Melissa kriegt alles". Foto: Arno Declair / Deutsches Theater

In Berlin hat am Wochenende die Theatersaison begonnen. Am Deutschen Theater hatseinen neuen Text "Melissa kriegt alles" aufgeführt. Nonsens mit System erlebte -Kritikerin Katrin Bettina Müller. Es geht ums Theaterspielen, umund: "Nach etwas Drittem zwischen diesen beiden Polen des Authentischen und des Verfremdeten zu suchen, bringt das diesmalige Pollesch-Team auf den Begriff der Trance., so erklärt es sich Franz Beil, bedeutet widersprüchlichen Anweisungen folgen: Sei sparsam wegen Hartz IV, aber kaufe. So steht er dann völlig blockiert im Supermarkt und kommt keinen Schritt voran. Und so recht voran kommen sie auf der Bühne auch nicht; aber vermutlich ist das der Zustand, um dessen Ausmalung es geht;." In dererfreut sich Jürgen Kaube an der unübersehbaren Spielfreude der Möchtegern-Revolutionäre: "Alle würden also gern in einer anderen Bühnenwelt leben, alle träumen von echtem Theater bis hin zum Stoßseufzer des Abends, den Katrin Wichmann ausstößt: 'Ich würde gerne mal in Würde gecastet werden.'" Große Schauspielkunst entdeckte auchElena Philipp, auch wenn sie nicht alle Szene gleich spritzig fand: "Wie viele Haltungen Wuttke und Angerer in einem Vorgang gleichzeitig spielen können!" Im beobachtet Rüdiger Schaper mit wachsendem Desinteresse: ", die Atmosphäre ist deprimierend. Das soll das Wiedersehen nach der Corona-Pause sein? So? Könnte es sein, dass wir das Ausmaß der Krise noch überhaupt nicht begriffen haben - wenn eines der führenden Häuser des Landes mit einer solchen Implosion wiedereröffnet?"Im Interview mit der erzählt die Sängerin und Schauspielerin, wie Schönberg und Beckett sie durch die Corona-Krise getragen haben. Totsagen solle man das Theater aber bitte noch nicht: "Diese Diskussion gab es nach der Wende: Keiner wird mehr ins Theater, keiner ins Kino gehen. Damals waren die Theater leer. Aber, Kunst gemeinsam zu erleben, ist groß. Und das Erlebnis Theater ist nicht zu toppen. Mit keinem Fernsehprogramm und keiner Aufzeichnung. Wie so ein Abend stattfindet, wird er nie wieder stattfinden. Dieses Einmalige macht das Theater aus. So hat esund so wird es immer bleiben. Das Theater wird nie tot sein. Never ever."Besprochen werden der-Abend "Ode an die Freiheit", mit dem sichvom Thalia Theater in Hamburg verabschiedet ( Nachtkritik ), Lisa Gappels Inszenierung von-Klassikers "Die Möwe" im Theater Kiel ( Nachtkritik ) und"Antigone" im Theater Willy Praml in Frankfurt ( FR ).