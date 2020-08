", resümiert Christian Wildhagen in derdie letzten Wochen, in denen das Kulturleben sich mal mehr, mal weniger zaghaft an einer Rückkehr unter neuen Bedingungen versucht: Existenziell angetriebene Spielfreude war zuweilen in den Sälen zu erleben, Experimentierlust an anderen Stellen oder auch der Versuch, zum Status quo ante zurückzukehren: "Das unscheinbare Virus trennt erbarmungslos die Spreu vom Weizen: Wer geht wirklich kreativ mit der Herausforderung um?" Weiterhin "wäre mehrals Abwarten gefragt. Die Möglichkeiten unkonventioneller Spielorte, etwa in Kirchen, Fabrikhallen oder auf Naturbühnen, werden erst in Ansätzen genutzt, Freiluftveranstaltungen treffen bei manchen Etablierten auf künstlerische Vorbehalte. Die Kleineren agieren auch hier wendiger und haben zudemzwischen Musikern und Publikum erprobt."Weitere Artikel: Markus Schneider ( Berliner Zeitung ) und ( Tagesspiegel ) blicken gespannt auf das digital stattfindende Berliner Festival. Andreas Busche porträtiert imMatt Fidler, den Betreiber des Post-Rock-Labels , das er von Großbritannien nach Berlin verlegt hat. Auch für Standard-Kritikerin Amira Ben Saoud ist das Video "WAP" vonund wie zuvor schon für Joachim Hentschel in der) der "Popkulturmoment des Jahres". Christina Rietz erkundigt sich für diebei, dem früheren Konzertmeister der, wie es ihm in der Rente geht. In derberichtet Jesper Klein vom, das in diesem Jahr unter freiem Himmel und im Netz stattfindet . Ljubiša Tošić erinnert iman, der am 29. August 100 Jahre alt geworden wäre.Besprochen werden unter anderem eine Neuauflage vonundAlbum "War Pur War" ( taz ),"Source" ( taz , mehr dazu hier ),Auftritt beim Lucerne Festival ( NZZ ), ein Konzert der Saxofonistin NZZ ) und neue Popveröffentlichungen, darunter"Mama" ( SZ ).