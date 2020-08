Als gebe es keine Geräusche



Nachtkritikerin Esther Boldt staunt über das künstlerische Potenzial, das die von Rimini Protokoll entworfenen knappen Handlungsanweisungen, die das Kollektiv unter dem Titel "1000 Scores" auf seiner Website zur Verfügung stellt, in ihr freisetzen: "So bietet 'MUTE' des Komponisten und Performers Neo Hülcker verschiedene Anleitungen, Umgebungsgeräusche auszublenden und in die eigenen Gehörgänge abzutauchen. Hülcker weist mich an, durch eine leere Klopapierrolle auf ein Stück Himmel zu schauen und mir vorzustellen, es gäbe keine Geräusche auf der Welt. Oder er fordert mich auf, Kissen auf meine Ohren zu pressen und zu prüfen, was ich dann höre. Oder mich auf den Fußboden zu legen, mir vorzustellen, dass flüssiger Kleber allmählich meine Gehörgänge füllt und dem Geräusch zu lauschen, das dabei entsteht. Ziemlich spannend, diese Reisen in Ohrmuscheln und Gehörgänge, die das gelegentliche Gurren einer Taube, die Schritte nebenan und das Rauschen des Verkehrs umso stärker hervortreten lassen, die Räume, die irgendwie immer schon eintreten in unsere Körper, in unsere Körperöffnungen."

Das Kunstkollektiv hat sich als "Bundesamt für Krisenschutz" ausgegeben und aus einer Neuköllner-WG Manager angerufen, um mit ihnen über Themen wie Vergesellschaftung, Klimawandel zu sprechen. Bald soll eine Theaterperformance auf Kampnagel daraus entstehen, resümiert Caspar Shaller, der sich mit den Aktivisten getroffen hat: "Bei den Telefonstreichen gehe es auch darum, zu beweisen, dass man aus jeder WG die wichtigsten CEOs anrufen kann, um mit ihnen über Politik und Wirtschaft zu diskutieren. 'Wir wollen den Zentren der Macht zeigen, dass wir an sie rankommen.' Für einen kurzen Moment wird diese Macht tatsächlich sichtbar. Inhaltlich ist das nicht so überraschend, wie Peng! es gerne hätte. Aber es erstaunt doch, wie selbstverständlich sich Mitsprache zugleich verbitten." Weiteres: Für den hat sich Rachael Healy mit britischen Stand-Up-Comedians unterhalten. Im Interview mit Stefan Ender ärgert sich der Opernsänger, der dieses Jahr den Wotan im "Ring der Nibelungen" in Bayreuth gegeben hätte, über die, die er als "Politik der Angstmache" verurteilt: "Wir freien Sänger hatten von heute auf morgen null Einkommen, obwohl wir rechtsgültige Verträge hatten. Viele haben uns das Gefühl gegeben: Ihr seid." Bitter fällt die Bilanz aus, die Ulrich Amling nach den ersten Tagen zieht. "Jedermann" ? So "bleiern" wie ein "Biedermann", dem der Brandstifter fehlt, meint er. Und "kalauert" sich lediglich durch seinen "Zdenek Adamec. Eine Szene": "So sehr sich Handke danach um seinen berühmten Kindheitston bemüht, den er dem schlittenfahrenden Zdenek souffliert - es ist um diese Verse."