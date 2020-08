Orhan Pamuk: Istanbul 2018. Bild aus dem bei Steidl erschienen Band "Orange"

Nachdem dem kanadischen Künstlervon mehreren Frauen auf Instagram emotionaler Missbrauch und aggressives Verhalten vorgeworfen worden war ( Unser Resümee ), ist er über Nacht quasi ", unberührbar" geworden, schreibt Boris Pofalla in der. Aus den Texten der Frauen wie auch aus Rafmans Statement geht hervor, dass die Begegnungenwaren, dennoch sagten große Häuser ihre Ausstellungen stillschweigend ab, so Pofalla: "Fragt man die jeweiligen Museen an, ob und wie sie denn den Anwürfen gegen den zuvor hochgeschätzten Künstler nachgehen, dann bekommt man einzu hören. (...) Rafmans letzte Verbindung zur Kunstwelt ist seine deutsche Galerie,. Und was sagt die? 'Wir von Sprüth Magers setzen uns seit Jahrzehnten für die Rechte von Frauen ein und verurteilen jede Form von institutioneller und individueller Gewalt gegen Frauen. Wir prüfen jeden Vorwurf, der sich gegen unsere Mitarbeiter, unsere Künstler oder unsere Geschäftspartner richtet, sorgfältig.' (…) Zu gewinnen hat Sprüth Magers mit dieser Haltung nichts, im Gegenteil, es wird weiter, den Künstler zu canceln. Recherchieren, lesen, Vorwürfe sorgfältig prüfen - soviel Rückgrat wünscht man sich auch von anderen Akteuren des Kunstbetriebs."Inwar kulturell möglich, was nirgendwo sonst im Nahen Osten möglich war, seufzt Lena Bopp in der: "Es gab Galerien und Ateliers und seit wenigen Jahren sogar ein richtiges Museum. Dasfeierte seineim Herbst, als eineeröffnet wurde, die erste, die das Land jemals erlebte. Zu sehen waren zwanzig Werke aus dem Musée Picasso in Paris. Es war eine außergewöhnliche Leihgabe, um, wie der Pariser Direktor damals sagte, in den libanesischen Krisenzeiten etwaszu bringen. Die Schau stand in keinem Verhältnis zu dem Ansturm, den sie auslöste. Zwei Räume, winzig. Aber die Menschen warenund die Schau eine große Ehre für das Land, initiiert von der Witwe eines Bankers, die diesen Deal eingefädelt und bezahlt hatte, samt dem Catering auf dem Platz vor dem Museum, dessen ornamentverzierte Buntglasfenster im Licht erstrahlten. Jetzt ist von diesen Fenstern nichts mehr übrig."





Vage erkennt Rüdiger Schaper imdie Bedrohung durch radikalenund Nationalismus in den, die der Schriftstellerinfotografiert hat und die auf der Lit:Potsdam derzeit ausgestellt werden: "Istanbuls Nächte erscheinen orangefarben vom Licht der alten Lampen. Zusehends werden sie, die eine kalte, weiße Atmosphäre verstrahlen. Deutlich ist der Farbwechsel, der ein ganzes Zeitalter beendet, in einer Aufnahme mit hohem Schnee zu sehen."Weiteres: In der erzählt Ingeborg Ruthe die hundertjährige Geschichte der Kunstsammlungen Chemnitz. Unter dem Titel "From a Universal Collector - The Olbricht Collection" will der Sammler500 seiner Werke in einer, meldet Rose-Maria Gropp in derund stellt nochmal klar, dass Olbrichts Weggang aus Berlin, "entgegen anderslautenden Vermutungen nicht mit dem vielfach diagnostizierten Kunst-Exodus von dort zu tun" hat. "Und es ist zu betonen, dass sich Olbricht mit seinem großzügigen privaten Museum und Ausstellungsquartiergestützt, sondern die aufwendigen Unterhaltskosten stets selbst bestritten hat." Indes berichtet Bernd Graff in der, wie der KünstleraktivistReproduktionen seiner Werke für ein Hunderttausendstel ihres Preises verkauft, um gegen diezu protestieren.Besprochen wirdBildband "Everything so Democratic and Cool" ().