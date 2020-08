In dieser Woche läuftPolitsatire "Irresistible" an, in dem ein demokratischer Wahlkampfmanager ins provinzielle Deerlaken reist, um dort einen Bürgermeisterkandidaten aufzubauen, der das Land einigt. In dererkennt Bert Rebhandl, dass das Kino mittlerweile genauso nach einer das Land einigenden Formel sucht wie Washingtons Politstrategen: "Allerdings sind in Deerlaken, das sich mit seinem 'Hofbrauhaus' und anderen Vergnügungen einen deutlich bajuwarischen Migrationshintergrund bewahrt hat, dieunbekannt. Sie werden importiert, durch eine Elite, der nichts mehr selbstverständlich ist, sondern die alles auf komplexe Kürzel herunterbricht und dienicht mehr in den Blick bekommt. 'Irresistible' wird so zu einem spannenden Symptombild aus einer, die nach einer gemeinsamen Basis mit einem Publikum sucht, das sie auch auf ihrem eigenen Feld längst verloren hat. Jon Stewart zielt auf eine Geschichte, die sowohl das Publikum vonerreichen könnte, wie dabei auch die urbanen Schichten nicht verliert, die an diegewöhnt sind, mit der gerade die Komödienformate in Amerika von Politik sprechen."Weiteres: Aufzuversichtlich, das schöne Hamburgerdurch die Krise zu bringen. Stefan Trinks ist in derentsetzt, dass die polnische Regionalregierung von Niederschlesien dem Filmteam vonerlauben will, "eines der" des Landes zu sprengen, die 1906 errichtete Bobertalbrücke: "Mit ihrer ebenso spektakulären wie landschaftsbildprägenden "Fischbauch"-Konstruktion scheint sie wie ein stahlglänzender fliegender Fisch schwerelos über die Talsperre zu gleiten."Besprochen werdenKomödie "Auf der Couch in Tunis" ( Berliner Zeitung ), das Roadmovie "Unhinged - Außer Kontrolle" mit Russell Crowe als übergewichtigem Brutalo ( Standard ) und eine Filmdokumentation über die amerikanische Primaballerina, die wie so viele Tänzer und Tänzerinnen mit Mitte vierzig ihren Beruf aufgeben musste ().