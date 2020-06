Von den aktuellen Protesten und denzeigt sich der Künstlerim Gespräch mit Saskia Trebing () wenig überrascht. Er erinnert an frühere Schlüsselmomente und lobt den "Schriftzug 'Black Lives Matter', den die Bürgermeisterin von Washington D.C.,, auf einer Straße nahe des Weißen Hauses in Auftrag gegeben hat" als eine "derund Straßenschildern in der Geschichte": "Das Mural nutzt die aktive geschäftige Oberfläche der Straße in einem monumentalen Maßstab. Nicht der Seitenstreifen oder der Gehsteig, sondern die Straße selbst in einer gigantischen direkten Form. (...) Die Tatsache, dass der Schriftzug in vielen anderen Städten kopiert und adaptiert wurde, spricht für sich. Street Art und Beschilderungen sind für ihre Vertikalität bekannt, aber das D.C.-Werk hatin die Sprache der politischen Zeichen in der Stadt eingeführt. Es spiegelt die liegende, flache Position, in der George Floyd festgehalten wurde, auf die Straße gedrückt bis zu seinem letzten Atemzug. Es konterkariert die, die jetzt gestürzt werden, kontrolliert aber trotzdem den Boulevard."Im-Interview mit Alex Rühle spricht der schwarze Fotografüber sein Fotobuch "I Can Make You Feel Good", für das er junge, glücklich Afroamerikaner in ihrer Freizeit fotografierte, über Rassismus, Utopien und dieauf seinen Bildern: "Zum anderen werden wir Schwarzen durch die Sorgen unserer Eltern von Geburt an darauf trainiert, sehr genau darüber nachzudenken, was wir anziehen, wenn wir auf die Straße gehen. Ein junger Mann wurde im vergangenen Jahr umgebracht, weil er eine Skimaske trug. Er litt an Anämie, verkühlte sich leicht und trug deshalb stets diese Masken, um sich warm zu halten. Aber Weißen gilt er damitund darf umgebracht werden. Meine Bilder wollen weg von diesem Grundgefühl der Bedrohung. Die Menschen, die darauf zu sehen sind, fühlen sich frei und existieren so in ihren Körpern, wie sie sein wollen."Weiteres: Nachdem sich Hans-Joachim Müller in dereinen Überblick verschafft hat über die "", überwiegend von "gereiften, alten oder", die derzeit wieder in den Ausstellungen der Republik gezeigt werden, sehnt er sich nach einer Kunst, die nach Corona "wirklich etwas zu sagen hat".Besprochen werden die Ausstellung "The Digital Effect" im Wiener Neuen Kunstverein ( Standard ), die Ausstellung derin Dresdner Sempergalerie ( Tagesspiegel ), die-Ausstellung in der Galerie Dittrich und Schlechtriem ( Berliner Zeitung ), die Ausstellung "Cézanne et les maîtres. Rêve d'Italie" im Pariser Musée Marmottan-Monet () und die Ausstellung "300 Jahre Sammeln in der Gegenwart" im Dresdner Kupferstichkabinett ().