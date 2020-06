Auf ungute Weise ziemlich beeindruckend ist die Höhe der Summe, die dendurchwegbricht: Allein durch weggefallene Tourneen fehlen etwa zwei Millionen Euro, sagt die Intendantinim-Gespräch. Die Höhe des Gesamtdefizits ist "wahnsinnig schwer vorauszusagen. ... Erste Hochrechnungen liegen, aber da hatten wir auch noch mit 40 Prozent Auslastung ab August gerechnet. Es gibt noch so viele- was ist zum Beispiel mit der Vermietung der Philharmonie? Wir wissen ja gar nicht, wie sich die Situation ab August entwickeln wird, abgesehen von unseren eigenen Veranstaltungen."Trotz erster Konzerte und Lockerungen ist die Lage für zahlreicheweiterhin berichtet Volker Hagedorn im-Magazin: Sie "berichten von." Viele proben derzeit, um wenigstens in Form zu bleiben: "Proben sind jener unbezahlte Teil der Arbeit, den es als immaterielle Investition bei vielen kreativen Selbstständigen gibt - honoriert wird nur der Auftritt oder die Publikation. Genau das wird von den meisten 'Soforthilfe'-Programmen ignoriert. Sie fragen nach Miete, Geräten, Angestellten, nicht nach der veröffentlichen Arbeit, die kaum bezifferbar ist. Bei Soloselbstständigen sind Lebenshaltungskosten und Betriebskosten fast identisch. ... Berücksichtigt wird das bis jetzt nur in Baden-Württemberg, wo durch Landesmittel jede:r Betroffene 1.180 Euro pro Monat erhält." Der Komponist glaubt im-Gespräch, dass er und seine Kollegen "die Auswirkungen von Corona erst zu spüren bekommen, wenn viele Uraufführungenwerden und es weniger neue Aufträge gibt."Für die spricht Peter Uehling mit dem Komponisten, dessen Arbeiten "zum Besten und Eindrucksvollsten zählen, was man heute hören kann." Schwartz gestattet dabei auch einen kleinen Einblick in seine Werkstatt: "Ich experimentiere zunächst mit der Zeitebene, indem ich grafische Modelle auf dem Millimeterpapier konstruiere und akustische Abläufe mit einfachen Sinustönen am Computer simuliere. In einem langwierigen Arbeitsprozess geht es um." So "geht es in 'Tonus' um ineinander verkeilte Obertonakkorde, die durch Glissando und kleinste mikrotonale Änderungen langsam pulsieren, wie- verlangsamte Aufnahmen von Herztönen sind Material der Komposition." Wir hören rein:Außerdem: Bruno Gaigl berichtet im, wie dieihrer Nachwuchsmusiker digital unterrichten. In der-Reihe über Komponistinnen befasst sich Arno Lücker diesmal mitBesprochen werden neue CDs mit Aufnahmen der Komponistinnen SZ ),neues Album "Women in Music Pt. III" ( Pitchfork ), eine Ausstellung überin der Nationalbibliothek in Kopenhagen ( taz ),aus den 70ern nachgereichtes Album "Homegrown" ( Pitchfork ),Kammermusikalbum "Barricades" ( Tagesspiegel ),Folkalbum "Old Wow" ( FR ) und der Versuch der, Video und Musik in einer Netzserie zusammen zu denken, was in-Kritiker Max Nyffeler allerdings "leider gemischte Gefühle" auslöste.