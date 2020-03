Lernfähiges System: Clint Eastwoods "Richard Jewell"

Mit dem Film "Richard Jewell" über einen übergewichtigen FBI-Beamten, der erst ein Bombenattentat aufdeckt und dann zum Verdächtigen wird, beginnt"Uralterswerk", meint Andreas Platthaus in der: Der Regisseur plädiert mit diesem Film "für die Grundwerte einer unabhängigen Justiz und Presse - gerade weil es sie in diesem Film nicht gibt. Dass Richard Jewell ungeachtet seiner Behandlung durch die Ermittlungsbehörden nach seiner Rehabilitierung in den Polizeidienst zurückkehrt, ist nicht nur ein persönlicher Triumph für ihn. Es ist auch einer des Systems, das dadurch in Eastwoods Film alserscheint. Diestarb im Werk dieses Regisseurs schon immer zuletzt."Patrick Holzapfel schmerzt hingegen, "dass Eastwood seine am Anfang so faszinierend dargelegte Figurenkonstellationen entwertet für eine recht plumpe und überzogene Erzählungoder zumindest vom Falschen und Richtigen. ... Eastwood kann nie verstecken, dass er ein Kino macht, das unbedingt wenig subtile und zum Teilzu zeitgenössischen Themen loswerden will: Terror, Fake-News, Waffenbesitz, zu allem gibt es eine Eastwood-Szene. Er agiert hier, als wäre er auf Seite der Würde selbst. Die ständig im Bildhintergrund wehenden amerikanischen Flaggen werden gerade gerückt von einer Idee namens Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit bleibt aber abstrakt."Für diehat Kathleen Hildebrand bei der Literaturwissenschaftlerin Eva Horn nachgefragt , warum ausgerechnetwie"Contagion" oder"Outbreak" auf den Streamingportalen gerade eine beträchtliche Konjunktur erleben: "'Was Fiktion kann', sagt sie, 'ist, ein konkretes Bild von einer Situation zu erzeugen, die sich eigentlich niemand vorstellen kann.'" Angstlust sei also nicht der alleinige Impuls dafür: "Horn erklärt die Wirkung katastrophischer Szenarien in ihrem Buch 'Zukunft als Katastrophe' einerseits als- sie weisen auf Gefahren hin, machen sie anschaulich und können so aktivieren, mindestens zum Händewaschen. Andererseits beschreibt sie sie mit dem Konzept der: Man delegiert durch die Fiktion eines Films oder eines Romans das Handeln an jemand anderen, einen Filmhelden wie den Familienvater, der die Seuche überlebt. 'Das' schreibt Horn, entlaste von der schwierigen Aufgabe, angesichts der Katastrophe zu handeln."Außerdem: Zugegeben, das ist jetzt ein paar Tage nachgereicht, aber beimgibt es einen, der dort nun ein Jahr lang ein Blog führen wird. "Im Affekt" nennt er sein Jahresthema, für das er sich künftig vor allem denwidmen will. Jens Balkenborg nutzt das Social Distancing und arbeitet sich fürdurch das Schaffen des dänischen Genre-Auteurs, der - Achtung, Tipp für alle, die gerade ebenfalls zuhause bleiben - aufeinen gratis Streamingdienst kuratiert, der auf Exploitation, B-Movies und andere Formen des Para-Cinema setzt. Für den durchforstet Stefan Stiletto die Streamingdienste und Mediatheken nach, nach denen jetzt vor allem Eltern Ausschau halten dürften, deren Kinder nun nicht mehr in die Schule gehen. Ein ähnliches Projekt verfolgt Rochus Wolff schon seit geraumer Zeit mit seinemBesprochen werden der zum Tod von von Arte online gestellte Film "Schöne Venus" von 1999 ( Perlentaucher ),Actionkomödie "Spenser Confidential" mit taz ), eine DVD von' Actionfilm "Blinde Wut" von 1989 ("macht sehr großen Spaß", versichert Ekkehard Knörer in der- allerdings "muss man die Erwartungen entsprechend justieren"), die "Star Wars"-Serie "", mit der der neue Streamingdienstab 24. März auch bei uns ein Publikum gewinnen will ( Filmdienst ), die-Serie "" ( NZZ ) und der-Dreiteiler "", der von den deutschen fünf Jahren 1948 bis 1953 handelt - ein "antiaufklärerisches, geschichtsklitterndes Machwerk" von "" und "ästhetischer Tristesse", meint Matthias Dell auf