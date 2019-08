Buchautor

Berit Glanz

Berit Glanz, geboren 1982 in Preetz, studierte Theaterwissenschaft und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavik. Seit 2010 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neue Skandinavische Literaturen des Instituts für Fennistik und Skandinavistik der Universität Greifswald. Sie schreibt Prosa und Lyrik.