Im Interview mit derspricht Drehbuchautor, der Serienklassiker wie "The Wire" und "Treme" geschrieben hat, über seine neue Mini-Serie, die Philip-Roth-Adaption "The Plot Against America". Die Vorlage handelt in einem alternativen Geschichtsverlauf davon, wie einin den Vierzigern zum Präsident der Vereinigten Staaten wird: "Wir befinden uns in einem Moment, in dem der politische Wind viele hässliche Dinge offenbart hat, von denen wir vielleicht dachten, sie in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hinter uns gelassen zu haben. ... Dem Roman wohntinne über etwas, für das die amerikanische Staatsführung und die amerikanische Gesellschaft seit Beginn der Republik sehr anfällig sind. Es gibt darin Elemente, in denenzu unserem jetzigen politischen Moment zu finden sind."Düster, intensiv, aber unbedingt sehenswert ist die neue, auf dem gleichnamigen Roman vonbasierende-Serie "The Outsider", meint Ekkehard Knörer in der: ", Überforderung durch das Weiterlebenmüssen. Nichts wird den Figuren erspart, traumatisiert sind sie alle, das ungeheure Gewicht der Welt liegt auf dieser Welt. Und dann wird alles noch düsterer, schwerer. Schwer auszuhalten, aber 'The Outsider' ist so, dass die Plausibilisierung auf der Ebene des Figurenpsychologisch-Atmosphärischen vollauf gelingt." Dazu passend: Beatrice Behn hat fürein großes Dossier mitzusammengestellt.Die großen Studios nutzen die Corona-Krise um dasauszuhebeln, also jene aus Rücksicht auf die Kinos normalerweise eingehaltene Frist zwischen Kinopremiere und Heimkinostart: Universal etwa will einige seiner aktuellen, vom Kinopublikum nunmehr abgeschnittenen Filme via(zum allerdings) zur Verfügung stellen. Für deutsche Verleiher gerade aus dem Arthouse-Segment eine schon aus Ertragsgründen nicht so wirklich attraktive Option, haben Tobias Kniebe und David Steinitz für die herausgefunden . "Zudem stünde in Deutschland, wo die staatliche Filmförderung auch für Verleiher zur Lebensgrundlage zählt, die Streamingoption auch rein rechtlich nicht immer zur Verfügung. ... Die Zeit nach der Pandemie macht vielen in der Branche sogar noch mehr Sorgen als die Gegenwart. Stefan Arndt von X-Filme befürchtet, dass sich nach der Krise ''." In einem online nachgereichten-Artikel schildert Axel Weidemann die Situation der, die weitgehend von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern abhängig sind.