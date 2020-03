Derwurde gestern morgen coronavirus-bedingt imverliehen ( hier die ganze Sendung zum Nachhören). In der Kategorie "Belletristik" ging er anWenderoman "Stern 111" . Als bestes Sachbuch wurde "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhundert" ausgezeichnet, als beste ÜbersetzungÜbertragung von Fran Ross' "Oreo" . In unserem Online-Buchladenhaben wir einen Büchertisch mit allen Büchern aus der Shortlist zusammengestellt Normalerweise hat die Vergabe in Leipzig "", schreibt Dirk Knipphals in der. Im Radio - ohne die Nominierten, mit nur drei anwesenden Jurymitgliedern und vernehmlichem Rascheln mit den Kuverts, in denen die Gewinner stehen - gab es "eher eine Mischung aus." Gerrit Bartels vomhatte mit Ingo Schulze statt mit Lutz Seiler als Gewinner gerechnet ("Vermutlich hat die einen Tick größere Literarizität bei Seiler den Ausschlag gegeben"), freute sich aber, mit der die ganze Sache gelaufen ist - nach 20 Minuten wusste man Bescheid, im Anschluss gab es Bonusmaterial: Die Verlage posteten Jubelfotos von sich mit Radio.Nicht die geringste Freude hatte -Kritiker Andreas Platthaus an dieser Verleihung, einem "", die "lieblos und ohne jede Dramatik" gestaltet war: "In der Leipziger Messehalle waren bislang Menschen am Werk, die wussten, was sie tun, was es bedeutet, selbst Ehre einzulegen, wenn man Ehrungen vergibt. Das haben die Nominierten mit ihren Büchern auch verdient. An diesem Donnerstag wurden sie." Lothar Müller blickt in derauf dieder Verleihung: Bei einer Livesendung geht auch mal was schief, gekonnt wurde aber das Öffnen der Briefumschläge inszeniert ( hier zu sehen). Gewünscht hätte er sich allerdings, um den dortigen Jubel hören zu können.Weiteres: Diebringt ein großes, 1995 von Helmut Böttiger geführtes und bislang unveröffentliches Gespräch mitüber dessen Verhältnis zu. In Paris hatihren neuen Roman "Le pays des autres" vorgestellt, berichtet Jan Knobloch in der. Auch das Leipziger Indie-Comicfestival "The Millionaires Club" fällt nun aus, melden Stefan Pannor und Lars von Törne im. Und Michael Wurmitzer fragt sich imangesichts derob Autoren heuteals Präsentationsplattform für sich überhaupt noch brauchen.Besprochen werden unter anderem"Heute ist Mittwoch" ( NZZ ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Hans Christian Andersen. Die Reise seines Lebens" ().