Die gestern ausgestrahlte erste Folge des neukonzipiertenmit Gastgeberinbot vor allem "business as usual", meint Gerrit Bartels im. Für "-Kritiker Johannes Schneider den Plan, die Sendung aus dem Literaturkritik-Korsett zu lösen und in einen "gesellschaftlichen Salon" zu überführen. Auffällig an dieser Neuauflage ist nun, wie "sichmassiv in den Vordergrund der Sendung drängt. Nichts verweist nur auf sich selbst, alles wird vor allem im Kontext von Außenbezügen gelesen", worunter die Literatur als Kunst aus dem Blick gerät: Sie "ist in dem referenzsatten Referenzrahmen, den die Anwesenden schaffen,. Ihr Mehrwert gegenüber der echten Welt scheint, böse gesprochen, darin zu bestehen, dass sie keinen Mehrwert hat, der über Bezüge auf diese echte Welt hinausgeht." In der bemäkelt Philipp Haibach, dass "in den Köpfen des erlauchten Kreises leider auch wieder jeneherumspuken, die einer argumentativen Auseinandersetzung mit dem besprochenen Werk entgegen stehen." Für die in der Sendung besprochenen Bücher haben wir in unserem Online-Buchladen Eichendorff21 einen kleinen Büchertisch zusammengestellt.Wer mit seinennicht bis zu einer Veröffentlichung durchdringt, hegt schnell Groll wider das System und wähnt womöglichim Argen, schreibt, mittlerweile publizierter Autor , in derund schöpft dabei durchaus auch aus eigenen Erfahrungen. Recht geben will er seinem früheren Selbst allerdings nicht: "Vielleicht ist es in der sozial abgefederten Weltgegend, in der wir wohnen, ganz wichtig, Institutionen zu haben, um, mitunter willkürlich,unter die nachwachsenden Schriftsteller zu bringen. So herum muss man es nämlich wenden: Die Möglichkeit zu scheitern, ist eine, die vom Literarischen Colloquium Berlin fast jedem Bewerberzur Verfügung gestellt wird."Weiteres: Im "Literarischen Leben" dererinnern Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz an, den dritten, im Schatten von Jacob und Wilhelm stehenden Bruder Grimm, dessen Märchen Boehncke und Sarkowicz im Sommer in der "Anderen Bibliothek" herausgeben. Nachdem Norbert Bolz aufkürzlich im Brustton der Überzeugung deklamierte,von Weltrang gebe es nicht, liefert Ralf Klausnitzer imeine Liste, die leicht das Gegenteil beweist. Im Literaturfeature für stellt Anat Kalman das Übersetzungsnetzwerkvor, das sich auf die Literaturen derkonzentriert. In einer Langen Nacht für den befassen sich Jane Tversted und Martin Zähringer zudem mit. Außerdem bringt dieeinen Auszug ausneuem Buch "Todesfuge. Biografie eines Gedichts".Besprochen werden unter anderem"Allegro Pastell" ( SZ Literarische Welt ),"Palast der Miserablen" ( SZ ),"Das Mädchen" ( FR ),' "Milchmann" ( NZZ ),"Ein Raubtier namens Mittelmeer" ( taz ),"Die rechtschaffenen Mörder" ( SZ ),"Power" () und"Graffiti Palast" ().