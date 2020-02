Szene aus Katzelmacher. Bild: Matthias Horn

Es hätte das Stück zur Stunde werden können - stattdessen hatam Berliner Ensemble "Katzelmacher" ohne jeden Gegenwartsbezug inszeniert und erntet harsche Kritik. Im ärgert sich Rüdiger Schaper: "Rechtsradikaler Terror,in, das ist nicht mehr Fassbinders Welt. Seine Sachen kann man heute so nicht mehr spielen - mit grauenhaftenund einem zynischen Zicken-Frauenbild. Die Typen ebenso flach, cool mit Sonnenbrillen und Kaugummi im Maul. Thalheimer parodiert grellbunt Fassbinders radikale Schwarzweißfilm-Ästhetik, die in der Bundesrepublik von '69 revolutionär war. Jetzt reicht das anheran. Hier wird ein alter Text bloßgestellt und seiner historischen Dimension beraubt. Und es wird eigentlich nicht gespielt, sondern sich schmierig in Pose geworfen. Es ist eben auch fatal, diejenigen einfach nur lächerlich zu machen, deren Haltung man erschreckend findet."Mit "dumpf satirischen" kann man keinen "antirassistischen Beitrag" leisten, findet auch Doris Meierhenrich in derMichael Wolf sekundiert : "Das Geschehen hat etwas Einlullendes, beinahe. Es scheint hier über Strecken so, als müsste man sich um Rassismus keine Sorgen mehr machen, als wäre das ein Thema, um das sich frühere Generationen doch schon gekümmert hätten." Schief geht auch das Gedenken an, findet-Kritiker Simon Strauss: "Unter dem johlenden Premierenjubel legen die Schauspielerauf die Bühne und lassen sich von ihrem Regisseur zum 'Gedenken an Hanau' vor und zurück dirigieren. Entweder man gedenkt, dann ist man still und verbittet sich jeden Applaus, oder man feiert sich selbst und sein Gewissen, dann kann man johlen und klatschen." Weitere Besprechung in der taz Ziemlich zeitgemäß finden die TheaterkritikerInnen hingegen"Orestie", der das Stück anders als Aischylos am Schauspiel Frankfurt nicht mit der Geburt der Demokratie, sondern mit derenden lässt: Gockel "spricht für die Generation, deren Kinder miterleben könnten, wie sich die Welt durchund Unterdrückung anderer Völker total umwälzt", meint Grete Götze. Und in derschreibt Tilman Spreckelsen: "Man hätte in einer Zeit, in der sich der Rechtsstaat, das demokratische Bürgertum, die Zivilgesellschaft so herausgefordert sieht, kaum ein aktuelleres Stück finden können als dieses antike, das nach dem Unterschied von Gerechtigkeit und Rache fragt und danach, wie diejenigen, die in diesem Prozess als Erinnyen unterliegen, trotzdem und wohl gegen alle Wahrscheinlichkeit als Eumeniden eingebunden werden können." Für die bespricht Judith von Sternburg die Inszenierung.Besprochen werdenInszenierung vonStück "Am Südhang" am Schauspiel Frankfurt (),Shakespeare-Inszenierung "This is Venice" in einer Bearbeitung vonundam Wiener Burgtheater ( Standard Nachtkritik ),Inszenierung von"Das Schloss" am Hamburger Schauspielhaus ( Nachtkritik ) undundMelange aus drei Opern von Mozart und Da Ponte am Theatre de la Monnaie in Brüssel (). Für dieresümiert ein glücklicher Egbert Tholl das Brecht-Festival in Augsburg unter Leitung vonund