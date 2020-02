Bild: Seiichi Furuya. Mémoires, 2012. Dia-Installation © Seiichi Furuya, Courtesy Galerie Thomas Fischer

Tief bewegt, wenn auch nicht traurig, kommt Petra Schellen () aus der Ausstellung "Trauern. Von Verlust und Veränderung" in der Hamburger Kunsthalle, die in dreißig Werken aus fünfzehn Ländern historische, individuelle und kollektivezeigt - und dabei niemanden kalt lässt. Wie "das Video, auf dem der - 1975 mit 33 Jahren bei einer Atlantik-Überquerung verschollene - niederländische Künstlerhemmungslos weint. Je länger man schaut, desto stärker fühlt man in sich die Rolle des Voyeurs gedrängt, derbeobachtet. Ein kluges, ambivalentes Spiel um Beobachter und Beobachteten, bei dem nicht einmal klar ist, ob das Weinen echt ist oder inszeniert. Und selbst wenn man nichts sieht, wird man zum Voyeur: Akribisch hat der syrische Künstler Khaled Barakeh dieaus Zeitungsberichten des Syrienkrieges geschabt, bis nur die weinenden Eltern übrig blieben. Und was passierst? Man wird - Voyeurismus lässt grüßen - neugierig auf das, was fehlt. Und spürt zugleich, dass der Weißraum den Verlust weit brutaler zeigt als ein intaktes Foto."In einem sehr schönen Text imeine, das meist teuer produziert selten die Kosten einspielt, ein "idealistischer Affront" an den Bedingungen des Marktes also, aber "stillen Trost" verspricht: "Ich denke anlegendären Band 'Ravens' (1986), in dem es hauptsächlich um die Titelvögel geht. Es ist düster, nutzt Unschärfe und nächtliche Aufnahmen mit einer Schwarz-Weiß-Palette und ist vollständig in Japan angesiedelt. ... Ich dachte daran, wie Fukase die Raben betrachtete und ich fand bemerkenswerte neue Wege, um übernachzudenken. In einer magischen Sequenz folgt auf das Bild einer Gruppe vonein Bild eines einzelnen Flügels vor einem weißen Feld, gefolgt von einem Foto zahlreicher Fußabdrücke von Raben auf einer leicht schneebedeckten Oberfläche, wobei die Fußabdrücke verblüffend den Formen der Vögel selbst ähneln. Auf Schwarz auf Weiß folgte Schwarz auf Weiß, gefolgt von Schwarz auf Weiß - eine virtuose Darstellung analogen Denkens. Das ist." Nicht nur Cole empfehlen wir gern unsere Fotobuch-Kolumne "Fotolot".Weiteres: Für denhat Lanre Bakare mit Vertretern afrikanischer Kunstmessen und Museen über die wachsende Bedeutung afrikanischer Kunst in westlichen Sammlungen gesprochen . In derspürt Stefan Trinks den verborgenen Abgründen hinter den biedermeierlich scheinenden Gemälden vonnach.Besprochen werden die Ausstellung "Kalligraph des Königs -" im Museum für Islamische Kunst Berlin ( Tagesspiegel ), die Ausstellung "How beautiful you are!" von Bar Babette im Neuköllner Kindl-Zentrum ( Berliner Zeitung ) und die Ausstellung "Erica Pedretti. Fremd genug" im Bündner Kunstmuseum in Chur ().