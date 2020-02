Raue Landschaft, zarter Kern: Kelly Reichardts "First Cow"

Liebe in Zeiten des Spätkapitalismus: Christian Petzolds "Undine"

Schwarzweißer Liebesreigen, aber es mangelt an Nonchalance: Philippe Garrel auf ausgetretenen Pfaden.

Mit einigen starken Wettbewerbsfilmen ist das Wochenende am Potsdamer Platz zu Ende gegangen. Gar nicht überraschend fände es zum Beispiel-Kritikerin Cosima Lutz, wenn die in der Wildnis Cookies backenden Pelztrapper ausWestern "First Cow" am Ende des Festivals auch noch den Goldenen Bären erlegen. Schön an dem Film ist, wie er Erwartungen und- etwa, was die Darstellung vonbetrifft. Der Regisseurin gelinge erneut "ein atmosphärisch opulentes, dabei in seiner Bildsprache gleichsam heruntergedimmtes Porträt eines abgelegenen, stillen Amerika. ... Es sind kleine Gesten und Dinge, die diesenfunkeln lassen." Ziemlich fantastisch findet auchThekla Dannenberg diesen Film, der die Signaturen seines Genres erfolgreich umgeht: Die "Bilder vermeiden das Erhabene, Weite, Offene. Sie sind. Die Kamera bewegt sich wenig, sie zeigt die Menschen im Unterholz beim Pilzesuchen, beim Fallenstellen, in selbstgezimmerten Hütten, im Matsch. Das Licht verliert hin und seine Fahlheit, wird strahlender, aber winterlich bleibt es in dieser übervollen, aber rauen Landschaft. ... Hier kann niemand einfach ein neues Leben beginnen, die meisten müssen ihr altes fortsetzen, und zwar." Ein Film, dessen gedämpftes Tempo auch neu sehen lässt, meint Barbara Schweizerhof in der, und es gestattet "in der großen, rastlosen Übergangsgesellschaft, die diese 'Frontier' war, innezuhalten fürs bislang Übersehene." Weitere Besprechungen auf Intellectures critic.de und im Tagesspiegel . Für den zeichnet Barbara Schweizerhof den Werdegang der Regisseurin nach. Für denhat Andreas Busche mit Reichardt gesprochen Deutsche Märchenromantik im Nicht-Ort von Berlins Mitte, Kritik am idiotischen Wiederaufbau des Stadtschlosses inklusive: "Undine" von, der erste deutsche Film im Wettbewerb. Undine, die ans Land gekommene Wassernixe, die die Liebe eines Mannes findet, den sie töten muss, wenn er sie betrügt, wird gespielt von, ist eine Mitarbeiterin der Berliner Museen und erklärt den buchstäblichen. Ihr Liebhaber ist. Hinter dieser Anordnung steckt "Petzolds erklärter Wille, Berlin denzu verleihen, den ihmhat", schreibt Thekla Dannenberg. "Dabei verfällt er keinesfalls einer Verklärung der Stadt. Seine Bilder und Figuren sind. Aber wie er seine Anna-Seghers-Verfilmung 'Transit' im Heute und im Marseille der dreißiger Jahre zugleich spielen ließ, so hat auch 'Undine' dieses, das Petzolds Filmen eigen ist." Philipp Schwarz vermisst auf"Momente, in denen der Film erkundet, wie sich die abstrakten - also den Horizont eines einzelnen menschlichen Daseins übersteigenden - Dynamiken dennoch in einemniederschlagen." Bei der Pressekonferenz zum Film bestätigte sich Andreas Fanizadehs Eindruck: Petzold richtet sich hier "mit der wahren Romantik gegen die neuen Preußen", denn "die, kontert der Regisseur mit seinen mythisch aufgeladenen Unterwasserwelten", erklärt Fanizadeh in der. Christiane Peitz vom Tagesspiegel bleibt eher skeptisch: "Diesmal bleiben die mythischen und magischen Momente seltsam äußerlich,", wobei nicht alles Schatten ist: "Betörend" sind die Aufnahmen unter Wasser, "mit Ruinen-Architektur,und einem kapitalen Wels. Petzolds bestechend unbestechlicher Blick auf die Stadt und die deutsche Gegenwart beschert einem zudem." Andreas Busche hat für denmit Petzold gesprochen Mit Philippe Garrels "Le Sel des Armes" weht ein Hauch "" in den Wettbewerb, schreibt Thierry Chervel: Diesen Film hätte der französische Auteur schon in den 70ern drehen können: "Dass er in Schwarzweiß gedreht ist, trägt zu diesem sanft nostalgischen, aber nie selbstverliebten oder durch Anspielungen erzeugten Fluidum bei." Auch dass der blass bleibenden Figur sich reihenweise die jungen Frauen an den Hals werfen, ist sehr typisch für die Tradition des französischen Autorenfilms: "Aber Garrels Film hat die Nonchalance nicht mehr, die dieses Kino in den sechziger oder siebziger Jahren ganz selbstverständlich mitbrachte."-Kritiker Ekkehard Knörer wurde das Liebesreigen rund um einen im Grunde ja doch bloß toxischen Kerl bei allem Schwarzweiß schlussendlich doch zu bunt. Drängend "wird die Frage: Warum eigentlich wird mir das hier so ausführlich und dann letztlichpräsentiert? ... Lieber hätte man etwa die weitere Geschichte Djemilas erfahren, die nur noch einmal, stumm, aber markant, auftreten wird. Aberund folgt lieber den." Auch-Kritikerin Susan Vahabzadeh winkt ab: "Es gibt nicht viel zu entdecken in 'Le Sel des Larmes', außer vielleicht." Und auch Till Kadritzke beobachtet auf: "Selbst in der Liebe, dieser Feier des Neuen an sich, scheint es für den Regisseurzu geben."Beimweist Ekkehard Knörer zudem auf zwei Perlen im Forumsprogramm hin: "The Calming",Film über eine junge Filmemacherin, ist für Knörer "ein kleines Wunder" und zwar vor allem "auch, weil man denken könnte, man hätte das, was man hier sieht, auch die Art, wie es gefilmt ist, schon oft und öfter gesehen - ich staune aber, wie sehr es mich in diesem Film noch einmal anders, noch einmal neu, wie ein erstes Mal packt, wobei 'packen' hier eigentlich das Gegenteil meint:." Außerdem laut Knörer den Kampf um ein Ticket wert:"La Casa dell'amore", das Porträt der Trans-Frau, gefilmt ausschließlich in deren Wohnung: "Aller Realismus ist in 'La Casa dell'amore'. Aber so, dass die ganze Wirklichkeit Platz hat, in der Wohnung, in den Innenraumbildern. Weil zur ganzen Wirklichkeit die Wünsche gehören, die Selbstinszenierung,, weil die Wirklichkeit die Träume umfasst. So ist das eine Dokumentation, die nichts dekuvriert, die sich als Erfüllungsgehilfin ihrer Heldin versteht, die Sicherheit schafft und die Regeln der Außenwelt."Schnitt zur Grundsatzkritik: "Es gibt keine neue Berlinale", stellt Dunja Bialas aufnach den ersten Tagen der Orientierung auf dem Festival statt, dem ersten unter der neuen Leitung von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek: Änderungen gebe es lediglich in Details, dafür auch hinter den Kulissen mehr Kontinuitäten und Verpflichtungen als man meinen könnte: "Subjektiv setzt sich das Gefühl fest, dass die Berlinale jetzthat, da man die beiden abgeschafften Reihen (neben 'Kulinarisches Kino' ist das die Reihe 'Native') ohnehin ausgeblendet hatte. Jetzt drängt sich dagegen plötzlich 'Encounters' auf, und das geht dann im Zweifelsfall', zumal mit Filmen von Victor Kossakowsky, Matías Pineiro, Josephine Decker, Sandra Wollner und Heinz Emigholz. Alles Namen, die sich mit dem Forum verbinden."Außerdem hat Hanns-Georg Rodek das offenbar allerdrängendste aller allerdrängendsten Probleme des Festivals identifiziert: "Kein anderes Land exerziert einen derartigen", poltert er einigermaßen losgelassen in der. Für seinen Geschmack werde auf dem Festival viel zu wenig Deutsch gesprochen, viel zu oft auf deutsche Untertitel verzichtet und auch dass man den neuen Festivalleiter Carlo Chatrian nicht dafür maßregele, bislang kein vorweisbares Deutsch zu sprechen, hält er im Grunde für nicht hinnehmbar: "Es zeugt von, wenn die Aufsichtsgremien dieser Institutionen das stillschweigend tolerieren."Weiteres: Beim denkt Jochen Werner nach, wiein "Kokon",in "Anne at 13,000 ft." undin "Nackte Tiere" ihreins Bild setzen. Die spricht mitüber dessen im Panorama gezeigtes Spielfilmdebüt "Futur Drei". Bert Rebhandl denkt im-Blog über dennach, der im Jubiläumsjahrgang in Teilen nochmal gezeigt wird. Im gratuliert Christiane Peitz dem Forum zum 50-jährigen Bestehen. Die spricht mitüber ihren ersten Jahrgang als neue Leiterin des Forums. Christiane Peitz spricht immit, die in diesem Jahr mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet wird. 