MitPsychothriller "El Prófugo" wurde der Wettbewerb der Berlinale gestern offiziell eröffnet: Ein Mann dringt hier in Leben und Psyche einer Frau ein - die Realitätsebenen vermischen sich. "Kamerafrauarbeitet viel mit Spiegelungen, Unschärfen und Bildtiefe, um den, der Inès umgibt, ins Bildhafte zu übersetzen", erklärt Thomas Hummitzsch auf. "Das funktioniert auch sehr gut, der Übergang insder Heldin ist fließend. Das liegt aber auch ankonzentriertem Spiel, das eine Frau verkörpert, die nicht weiß, was genau mit ihr passiert, aber spürt, dass es von großer Bedeutung ist." Dieser "Genrefilm ist etwas konstruiert, aber", schreibt Philipp Stadelmaier in der. Für sehr kompetentes Handwerk hält auch Andreas Busche imden Film: "Auf der Tonspur setzt Sounddesignerdesorientierende Störgeräusche und Sinustöne ein, er weiß aber auch die Orgel, das klassische Horror-Instrument, effektvoll zu nutzen." Tatsächlich erzählt der Film "fast mehr durch Klänge als durch Bilder", erklärt Tim Caspar Boehme in der. "Klänge bestimmen auch das Leben von Inés. Die Sängerin arbeitet tagsüber als Synchronsprecherin in einem Tonstudio. Dort darf sieihre Stimme leihen: SM-Pornos, Horrorfilme,." Allerdings "bleibt man am Endezurück, mit viel Atmosphäre, und ein wenig ratlos." Till Kadritzke von sah "einen fantastischen Film über sehr erklärliche Dinge."Als zweiter Film im Wettbewerb liefMalerbiografie "Hidden Away" über den lange Zeit als Außenseiter und Sonderling in einem abgeschiedenen Dorf lebenden Künstler: Zu sehen gibt es "die skurrile Geschichte eines Künstlers, den erst niemand ernst nehmen und in dessen Gunst plötzlich alle wollen", schreibt Thomas Hummitzsch auf. "Der Film findet überzeugende Formen", wenn er sich "an das leidende, kämpfende, jeder Bändigung widerstrebende Subjekt" heranwirft, meint Ekkehard Knörer im, doch "es mangelt, zwar nicht der Figur, aber sehr wohl ihrer Darstellung an den, die einen Film erst wirklich beleben."Simon Strauss verneigt sich in dervor dem "phantastischen" Schauspieler, "dessenman atemlos verfolgt. Sein Körper, seine Gesten, seine Sprache - alles ist durchdrungen von der Erfahrung des Ausschlusses." Dirittis evoziere "eine Atmosphäre der Gefühlskälte. Seine Kamera lässt er immer wieder in langen Einstellungen über leere Plätze und wehende Felder, durch Arkadengänge und Treppenhäuser schweifen,wird kontrastiert mit einer großzügigen Bildsprache." Jonas Nestroy von war unzufrieden : Gut ist der Film lediglich dann, "wenn ersein will, wie das von ihm vielleicht erwartet wird", aber allzu zwinge der Film einen eben doch in "uninteressante Wege der subjektiven Perspektivierung."Außerdem feierte auch der neue, experimentelleren Formen gewidmete Wettbewerb "Encounters" mit"Malmkrog" und"Nackte Tiere" seinen Auftakt: Wo Puiu eine noble Gesellschaft im verschneiten Siebenbürgen des 19. Jahrhunderts in den Blick nimmt, geht es bei Waelde um fünf Jugendliche im Brandenburg der Gegenwart, schreibt Christiane Peitz im: "Jedes Mal eine Peergroup, eine verschworene Gemeinschaft,. Die einen auf der Turnmatte, die anderen mit Wortgefechten." Beide Filme "markieren. Ein Historientableau, eine flackernde Nahaufnahme. Beide verweigern das gewöhnliche Erzählen, stellen die Zeit still, flüchten mit ihr.."Geradezu "spektakulär" findet es Michael Meyns in der, wie Puius Film dem Anspruch der neuen Sektion, innovatives und wagemutiges Kino zu präsentieren, gerecht wird. Im Mittelpunkt des 200-minütigen Kammerspiel steht die mitunter arg pathetisch-metaphysische Philosophie des Russen. "Dessen Hauptwerk 'Drei Gespräche über Krieg, Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluss einer kurzen Erzählung vom Antichrist' ist die Basis des Films, der um Fragen der Moral, um Krieg und Frieden,und schließlich den Antichrist kreist." Man ahnt es schon: "ist 'Malmkrog' nicht", schreibt Till Kadritzke auf. Zudem werde "."irrwitzig ambitionierteskehrt nach dem missglückten Versuch einer Installation im öffentlichen Berliner Raum im Jahr 2018 nun in die Hauptstadt zurück - in Form von zwei Filmen, die quasi als Nebenprodukt der auf Jahre angelegten Kunstperformance in einerabgefallen sind. Einer der beiden Filme läuft im Wettbewerb. Kam es bei den langjährigen Dreharbeiten zu, zuund? Für eine große taz-Reportage ist Viktoria Morasch diesen immer mal wieder aufblitzenden Vorwürfen genauer nachgegangen. Eine Casterin für die Berliner Installation berichtet ihr, dass der Künstler ihr anzügliche Fragen gestellt und Gehirnwäsche betrieben habe. Sie "sagt, dass in dem Filmmaterial, das sie zu Beginn ihrer Arbeit für Dau gesehen hat, einevorkam. Eine andere Mitarbeiterin habe deswegen gekündigt. 'Es ist bei dem Projekt immer die Frage, ob es dokumentarisch ist oder nicht. In der Szene, die ich gesehen habe, war wirklich nicht klar, ob die Frau das wollte oder nicht.' ... Aufliest man von 16-Stunden-Tagen, Jobs, die angeboten und sofort wieder entzogen wurden, willkürlichen Beförderungen, von schlechter Bezahlung, die es mal gab, mal nicht, von einem generellen Chaos und einem Chef, derforderte. In anderen russischsprachigen Medien ist die Rede von etwas, was Sklaverei ähnelt, auch von 'Kult' und 'Sekte'."In Russland sieht sich Khrzhanovsky derweil auch juristisch schweren Vorwürfen ausgesetzt: Seine Filme wurden als "Propaganda für Pornografie" verboten, damit drohe ihm Verhaftung, erklärt er im SZ-Interview. Unter anderem ist in seinem Wettbewerbsfilm "DAU.Natasha" eine brutale Verhörszene zu sehen, in deren Verlauf die Titelfigur dazu gezwungen wird, sich. "Wir erfahren etwas über die menschliche Natur", verteidigt der Regisseur diese Szene. "Es ist viel zu einfach, zu sagen, das ist Stalinismus oder das ist ein böser Mensch. All diese Menschen sind Teil eines Systems, und dieses System ist in ihrem Bewusstsein. 'DAU.Natasha' spielt 1952, 1953. In dieser Zeit war in der Sowjetunion Folter bei Verhören normal. Natasha Berezhnaya und Vladimir Azhippo, der KGB-Offizier, haben die Verhör-Szene, wie alles bei DAU. Es gab, nie. Und natürlich hätten sie das Verhörkönnen. Man sieht vor allem, was für eineNatasha ist."Weiteres: Cornelia Geißler hat sich für diezum Gespräch mit, der Leiterin des Kinder- und Jugendfilmfests, getroffen . Eva-Christina Meier spricht in dermitüber dessen in der Jugendfilmsektion gezeigten Film "Los lobos". Kirsten Taylor trifft sich für den Tagesspiegel mit der Regisseurinund der Hauptdarstellerindes in in der Jugendfilmsparte gezeigten Coming-of-Age-Films "Kokon". 