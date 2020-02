Heute beginnt die- und alle haben sich um eine Audienz beiund, die neue Doppelspitze des Festivals, beworben. Warum das Festival in diesem Jahrausfällt, erklärt Chatrian in derso: "Wenn wir einen Film aussuchen, dann verschreiben wir uns dem auch und engagieren uns für ihn. Wir müssen dann bereit sein, ihn zu. Das hat diesmal dazu geführt, dass wir ein bisschen weniger Filme zeigen."werden in diesem Jahr weniger im Wettbewerb erwartet, sondern vor allem im Berlinale Special erklärt Chatrian im-Gespräch, in dem er auch seinen neuen Zweitwettbewerb konturiert: "Filmemacher produzieren heute oft. Die digitalen Mittel erlauben größere Freiheiten. Die Filme sind interessant, zugleich stehen sie produktionstechnisch oft nicht auf so soliden Beinen. Außerdem richten sie sich auf eine andere Weise ans Publikum. Ich will damit aber nicht sagen, dass wir im Hauptwettbewerb nur traditionelle Filme zeigen. Was Encounters anbelangt, geht es um etwas anderes:kommen vor allem anderen." Für die spricht Lory Roebuck mit Chatrian. Susan Vahabzadeh wärmt in derdie Berlinale-Stimmung an. Trotz erster Krisen - auslaufende Sponsorenverträge, wegfallende Spielstätten, dann der Skandal um den ersten Berlinaledirektor Alfred Bauer - hat sich die neue Doppelspitze zumindest im Vorfeld ihres ersten Jahrgangs kommentiert Andreas Busche imAußerdem hat sich Juliane Liebert für diemit dem rheinländischen Regisseur getroffen , der im Wettbewerb seine Adaption von "Berlin Alexanderplatz" zeigen wird, den Döblin-Stoff aber in die Gegenwart der Drogenszene rund um den Berliner Hasenheide-Park verlagert hat. Wenn da "die Mittelschicht mit ihren Kindern spazieren geht, und die kriegen ein ganz bestimmtes Bild von der Community in diesem Park:", erklärt Qurbani, der daher einen Film darüber drehen wollte. "Aber ich dachte: Egal, was du in Deutschland über die Community machst, es wird nicht wahrgenommen werden. Es wird versickern und dann hat es keiner gesehen.' Irgendwann kam ihm der Gedanke: Doch was, wenn es 'Berlin Alexanderplatz' ist? 'Was, wenn diese Jungs und Mädels, diesind, wo wir unser Tunlichstes tun, um sie zu ignorieren, sie nicht in unseren Alltag reinzulassen, was ist, wenn wir sie mit dieser Figur besetzen? Dann kannst du es nicht ignorieren, nicht wegschauen. Du musst hinschauen." Der Trailer des Films ist in Neon gebadet:Fabian Tietke ( taz ) und Christian Schröder ( Tagesspiegel ) führen ausführlich durch das Programm dergewidmeten Retrospektive . Ulrich Gutmair empfiehlt in der taz"W. R. - Die Mysterien des Organismus" aus dem Jahr 1971, den das Forum als Teil seines Jubiläumsprogramms zeigt - "eine ernste, traurige, radikale, humorvolle und." Michael Meyns wirft für die taz einen Blick ins Programm der "Woche der Kritik" , unter Kosslicks Berlinale-Zeiten als cinephile Gegenveranstaltung von Filmkritikern gegründet, auf die die jetzige Berlinaleleitung allerdings wohl deutlich wohlwollender blicken dürfte, wie Meyns spekuliert. Elmar Krekeler von derhätte sich für die Texte im Programmheft gewünscht . Andreas Busche porträtiert imden Jurypräsidenten. Im-Staralbum schreibt Carolin Weidner über den Schauspieler, der in diesem Jahr in der Wettbewerbsjury sitzt. Filmemacher erinnert sich im Radiogespräch aufdaran, wie sein Film "O.K." 1970 die Berlinale sprengte - im Jubiläumsprogramm des Forums wird er nun erneut gezeigt . Fürhat Simon Rothöhler ein ausführliches Videogespräch mit der früheren taz-Filmredakteurin geführt , die in diesem Jahr zum ersten Mal das Forum der Berlinale leitet.Abseits der Berlinale: Andreas Scheiner freut sich in derüber das künstlerische Comeback von. Willi Winkler ( SZ ) und Bert Rebhandl () schreiben einen Nachruf auf die Heimatfilm-Schauspielerin. Besprochen wird' "Der Ruf der Wildnis" mit Harrison Ford ( Presse ).