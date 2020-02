Reine Eleganz: Sigourney Weaver in "My Salinger Year"

Gestern Abend wurde dieeröffnet - angesichts des rassistischen Terroranschlags von Hanau mit einer Gala in sehr gedämpfter Stimmung und der Weltpremiere von"My Salinger Year", der tief ins vordigitaleeintaucht, genauer: in die Agentur, die sich mit den Fanbriefen anAdresse befasst. Mitten drin und großartig kühl:, die "selbst im Straucheln nochist", schreibt Thekla Dannenberg imDer Film basiert auf den Memoiren . Von Weaver abgesehen gibt der Film jedoch nur wenig her, bedauert Dannenberg: Es geht "von den angesagten Cafés im Greenwich Village zu den Open-Mike-Bühnen im East Village, dem der revolutionäre Spirit so nachhaltig ausgetrieben wurde, dass der Film nicht mal versuchen kann, ihn einzufangen. Aber auch die anderen Fixsterne des Literaturlebens strahlen hier. Voice-Over, Sepia-Farben und New-York-Evergreens sorgen für." AuchTim Caspar Boehme sieht in Sigourney Weaver "einen der Hauptgründe", sich diesen "gediegenen" Film anzusehen, der alles in allem aber "gemacht" ist.Andreas Busche betrachtet den Film imaus festivalinterner, strategischer Sicht: Als Eröffnungsfilm wirke er "über weite Streckenaber es ist ein guter Testballon, um die Stimmung zu testen. Die beiden Wettbewerbe stehen dieses Jahrim Zeichen des, da kann es nicht schaden, das Publikum mit etwaszu ködern." Einen "altmodischen Film" sah -Kritikerin Wenke Husmann - dass der Kitsch ausbleibt, schreibt auch sie Sigourney Weaver und, die Joanna Rakoff spielt, zu. Beide retten den Film vor der "", meint auch Andreas Kilb in der. In diesem Film stehen "eindeutig, nicht Modernisierung im Zentrum", schreibt Dominik Kamalzadeh im- und fragt sich, ob das ein Statement des neuen künstlerischen Leiters des Festivals,, sein soll, von dem doch einige Erneuerungen für das Festival erwartet werden. Im-Staralbum verneigt sich auch Michael Meyns vor Sigourney Weaver.Mehr zur Berlinale: Im Youtubekanal vondiskutieren Rüdiger Suchsland und Sedat Aslan über "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Festivals" mit genauem Blick darauf, was Chatrian in diesem Jahr überhauptmachen könne (Antwort: sehr wenig) und dass sich aber spätestens im nächsten Jahr die erhofften Renovierungen weit deutlicher zeigen:Weitere Artikel: Barbara Schweizerhof schreibt in derüber, der in diesem Jahr die Hommage des Festivals gewidmet ist. Katja Nicodemus führt in derdurch das, das zum 50-jährigen Bestehen seinen ersten Jahrgang wiederholt. Außerdem werfen Michael Meyns ( taz ) und Gunda Bartels ( Tagesspiegel ) Schlaglichter aufs Programm der. Kirsten Taylor empfiehlt imFilme aus der. Aus dem Forum besprochen werden"Anne at 13,000 ft" ( taz ) undDokumentarfilm "Seishin 0" ( taz ). Die-Kritiker haben sich gestern noch zum ersten Berlinale-Podcast zusammengesetzt. Außerdem immer einen Blick wert: der große Kritikerinnen-Spiegel von. Die diesem Band entnommene Würdigung des amerikanischen Regisseurs, dem die Retrospektive gewidmet ist. Im kommt die Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto besonders aufMusical "Hallelujah" von 1929 zu sprechen - einem der ersten Hollywoodfilme mit einem schwarzen Cast. Eine Szene daraus:Abseits der Berlinale: Die unterhält sich mit der Schweizer Filmregisseurinüber deren Film "Jagdzeit". Im erinnert sich der Filmemacheran den vorgestern gestorbenen brasilianischen Regisseur, der sich in den 60ern und 70ern mit abenteuerlichen Horrorfilmen einen Namen gemacht hat.