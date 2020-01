Naturschauspiel über Wolkenkratzern: Makoto Shinkais "Weathering with You" (Universum)

Träumt in Paris von Palästina: Elia Suleiman in seinem Film "Vom Gießen des Zitronenbaums"

-Kritiker Daniel Kothenschulte nachjapanischem Animationsfilm "Weathering With You", dessen Macher er bereits in die Fußstapfen des Großmeisterstreten sieht: "Und doch hat Makoto Shinkai seinen ganz eigenen Stil, den er von Film zu Film weiter vertieft. Seine Figuren mögen den Elementen trotzen, denoder sogar der eigenen Körperlichkeit entfliehen - aber sie tun dies. Schwer vorstellbar, dass eine Miyazaki-Hexe wie Hina ihre Dienste über ein soziales Netzwerk per Handy offerieren würde. Doch gerade diese Zeitgenossenschaft macht Shinkais Überwirklichkeit so kraftvoll. Und wohl kaum hat man in einem gezeichneten Großstadtdrama soerlebt." Martina Knoben ist in derhin und weg von den "überwältigend schönen Bildern mit wunderbaren Lichtstimmungen." Etwas schade findet sie allerdings, dass die Geschichte um einen jungen Mann, der nach langer Jobsuche bei einem okkulten Magazin anheuert, nicht so richtig überzeuge. Auch das Sujet des Klimawandels kriege der Film nicht so richtig zu fassen.-Kritiker Fabian Tietke fühlte sich immerhin "fantasievoll" unterhalten.Mit "Vom Gießen des Zitronenbaums" setzt der arabisch-israelische, griechisch-orthodoxe Regisseureine "Aneinanderreihung kluger Sketche vor, in denen einevorherrscht", erklärt Philipp Stadelmaier in der. Es geht um die Reibeflächen zwischen Juden, Muslimen und Christen in Suleimans Heimatstadt Nazareth - und um. Und mittendrin: Suleiman selbst, in Nazarath, Paris und New York. Und "auf der Suche nach Geldern für eine Komödie, die vom Frieden im Nahen Osten handeln soll. Niemand will diesen Film produzieren, als sei schon die ein Witz." Suleiman ist "ein Linker, ein, der sich doch eine zukünftige Heimat Palästina erträumt", schreibt Ekkehard Knörer im. "Er will kein politischer Filmemacher sein, vieles in diesem Film führt auch anderswohin, in Richtung Tati,."Weiteres: Anke Sterneborg spricht fürausführlich mit Regisseurüber dessen oscarnominierten (heute in FR und taz besprochenen) Kriegsfilm "1917" (mehr zu dem Film bereits hier ). Für die spricht Lory Roebuck mit der Schauspielerin, die im ( hier besprochenen) Film "Platzspitzbaby" einespielt. Dem Wiener Publikum empfiehlt -Kritiker Bert Rebhandl eine Reihe mit Skandalfilmen vonund im Österreichischen Filmmuseum . Die-Erfolgsserie "The Crown" über die Geschichte der britischen Monarchie im 20. Jahrhundert ist weit weniger akkurat und bis ins kleinste durchrecherchiert, wie die Macher es gerne behaupten, schreibt Gina Thomas in derBesprochen werdenBiopic überfrühe Jahre als Musiker ( taz ), der neue "Bad Boys"-Actionfilm mitund Standard ) und der deutsche Klamaukfilm "Go Trabi Go 2" aus dem Jahr 1992, der gemeinsam mit dem ersten Teil nun wieder in die Kinos kommt ( Perlentaucher ).