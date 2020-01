Szene aus "Ultraworld". Foto: © Julian Röder





Einen "wilden Mix aus Computerspielfantasie, New-Age-Sinnsuche, Playbacktheater, Mythen-Mashup, LSD-Rausch und popkulturellem Zitatfeuer" erlebteChristian Rakow inundtranshumanistischem Tanztheater "Ultraworld" an der Volksbühne Berlin , einen "Abend, der problemlos den Bogen zwischen Kika-3D-Animationen und T.S. Eliots 'Four Quartets' schlägt. Und wie bei den durchaus ähnlich gelagerten Vorgängerarbeiten 'Women in Trouble' und 'Coming Society' braucht es hier fraglos ein spezielles, so wie eine Parkettnachbarin beim Intro flüsterte, als man auf stark eingefärbte Wellenbewegungen des Wassers starrte: 'Ich könnte mir auch das eine Stunde angucken.' Aber wenn man dieses Faible mitbringt, dann, würde ich behaupten, erlebt man hier."Am Wiener Burgtheater haben dieaus Protest gegen ihre Arbeitsbedingungen ihre berichtet Stefan Weiss im. "Als Gastschauspieler waren sie demnachdurchgängig angestellt und haben währenddessen eine monatliche Pauschale von 2.250 Euro brutto bezogen. Danach aber griff eine Tagelöhnerregelung: 300 Euro Bruttogage gibt es pro Abendvorstellung. Das ist bei nur drei bis vier Vorstellungen im Monat kein Einkommen, von dem sich anständig leben ließe. Für die Choristen heißt das, dass sie dazuverdienen müssen. Doch das - und hier liegt der Hauptvorwurf - werde vom Burgtheater massiv erschwert. Konkret müssen Gastspieler nämlich ihre 'Priorität abgeben', sprich: dem Burgtheater, welche Zusatzengagements angenommen werden dürfen und welche nicht."Im Gespräch mit dem erklärt der linke Aktivistwas ihn antreibt, eine Reihe zuam Burgtheater zu kuratieren soll: "Infolge der Erderwärmung werden hunderte Millionen Menschen gezwungen sein, ihre Lebensräume zu verlassen. Was wird die EU dann machen? Sie hat keine Antwort. Europa sollteblicken und sich klar machen, dass dieser reiche Kontinent über Jahrhunderte auf Kosten anderer Erdteile aufgebaut wurde, mit Raubbau, Enteignung und Entwertung ganzer Länder.."Besprochen werden außerdemInszenierung von Yasmina Rezas "Drei Mal Leben" am Berliner Ensemble ( nachtkritik ), die Adaption vonRoman "Schwere Knochen" am Wiener Volkstheater ( nachtkritik Standard ), zwei Bearbeitungen von Goethes "Iphigenie" in Celle und Hannover ( taz ) undInszenierung seines autofiktionalen Stücks "In My Room" am Maxim Gorki Theater in Berlin ( Berliner Zeitung ).