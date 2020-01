Zwischen Entsetzen und Zuversicht: George McKay in "1917 (Universal Pictures / DreamWorks)

Der Kriegsfilm "1917", in dem der Filmemacheraus Perspektive seines eigenen Großvaters, einem Front-Sprinter, vomerzählt, ist insbesondere eine filmhandwerkliche Meisterleistung, erklärt David Steinitz in der: Der Film tut so, als zeige er das Geschehen des Ersten Weltkriegs in einer. Doch eine solche ästhetische Entscheidung "ergibt nur Sinn, wenn die Handlung ein möglichst atemloses Tempo hat. Nun hat aber der Erste Weltkrieg den dramaturgischen Nachteil, dass er einwar." Dem und einigen Logiklöchern zum Trotz gelinge Mendes und Kameramann Roger Deakins aber "großes Actionkino. ... '1917' ist eine extrem physische Erfahrung, man fühlt sich als Zuschauer, als bekäme man." Auch-Kritiker Andreas Kilb hält Kinoandacht im Schlachtengetümmel und lobt besonders den Schauspieler: "Wer in Jacksons Dokumentation in die Gesichtszüge der Überlebenden des Grabenkriegs geblickt hat, möchte nicht glauben, dass man diese Mischung aus Entsetzen, Erschöpfung und verbissener Zuversicht vor einer Filmkamera nachstellen kann. MacKay ist es gelungen, und vielleicht liegt genau darin der Unterschied zwischen einem geglückten Experiment und einem." In spricht der Regisseur über seinen Film.Für denhat sich Andreas Knobloch in der umgehört , die seit September 2019 dank eines neuen Dekretes nun legal arbeiten kann. Zuvor waren diese Filmschaffenden lediglich geduldet, jetzt können sie "ein eigenes Firmenkonto eröffnen und von staatlichen und nicht staatlichen Institutionen angeheuert werden." Der Regisseur und Drehbuchautorkommentiert die neue Lage allerdings mit spürbar: "Es ist eben ein Dekret und kein Gesetz und hat nicht dasselbe Gewicht. ... Man muss immer auch auf das Kleingedruckte schauen. Mal sehen, wozu es uns." Denn "in Kuba wie überall anders auch ist das eine, was im Gesetz steht, und das andere, was wirklich passiert. ... Hier sind wir daran gewöhnt, dass sich Gesetze in kleine Mängel, in kleine Dienstwege, in kleine Komplikationen verwandeln, sodass ich."Besprochen werden die-Miniserie "Dracula" der "Sherlock"-Schöpferund ZeitOnline ), die-Serie "Watchmen", diegleichnamigen Comicklassiker fortsetzt ( NZZ ),"Milchkrieg in Dalsmynni" ( Standard ), die-Serie "Treadstone" () und die neue Staffel der Animationsserie "Rick & Morty" ().