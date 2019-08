Elena Stikhina als "Médée". Foto © Thomas Aurin





Bei den Salzburger Festspielen hatte jetztInszenierung vonOper "Médée" Premiere: Mit viel Videofilm im Hintergrund und einer Medea, die keine antike Zauberin und Überfrau mehr sein darf, sondern eine ganz gewöhnlicheist, die in ihre Heimat zurückgeschickt werden soll.Georg Kasch leidet voll mit , und das vor allem wegen der schauspielerischen Leistung von Medea-Sängerin: "Sicher könnte man sich gerade am Ende noch ein paar Dezibel mehr vorstellen. Aber der, mit dem sie sich in diese Mammutpartie stürzt, der Hochdruck, den sie dabei entwickelt, überzeugen ebenso wie die lyrischen Momente, unter denen immer schon eine irritierende Panik pulst. ... Am Ende tötet Médée nicht nur ihre Kinder, sondern auch sich selbst, als sie das Auto an der Tankeund Feuer legt - eine clevere Art, selbst den Drachenwagen ins Bürgerliche umzudeuten. Dass es dabei eher dürftig qualmt und gar nicht rumst, ist nicht so arg. Denn für diesorgen an diesem Abend ohnehin die Wiener Philharmoniker."Stone lässt Medea auch mehrmals im Dunkeln auf den Anrufbeantworter Jasons sprechen. Für-Kritiker Ljubiša Tošić sind das "intime Szenen als, welche die kraftvoll und impulsiv singende Elena Stikhina (als Médée) mit großer Eindringlichkeit umbereichert. Die Tankstellenszene (Bühne: Bob Cousins) vermag allerdings auch sie nicht zu retten. Hier gehen Stone die Kräfte aus. Statt mit einer szenisch-filmischen Fuge einen finalen Höhepunkt zu generieren, lässt er eine triviale Tragödie stattfinden."Hart ins Gericht gehen mitInszenierung- und-Kritiker: ", alles ist Behauptung, alles ist ein billiges Jonglieren mit Schlüsselreizen. Der Ernst der Debatten, die hier zu führen wären, wird einfach", ärgert sich Jan Brachmann in der. Und Reinhard J. Brembeck meint in der: "Simon Stone inszeniert. Er benennt dieses Frauenschicksal, zeigt den Weg in die wachsende Verzweiflung. Nie aber geht er einen Schritt weiter. Stets bleibt er an der Oberfläche."Besprochen wird außerdem Uwe Eric Laufenbergs Inszenierung des "Parsifal" in Bayreuth ( nmz ).