Dienoch im Gesicht resümiert Till Briegleb in derdas Festival Theaterformen in Hannover, das - nach Innovation suchend - ganz aufsetzte: Die Zuschauer "mussten auf einem Geschichtsspaziergang Töpfchen mit Baumschulengestrüpp durch Hannover-Linden tragen (ein Stadtteil mit eigentlich ausgesprochen interessanter Industrie-, NS- und Stadtplanungsgeschichte, dem Geburtshaus von Hannah Arendt und einer Benno-Ohnesorg-Brücke), um dann in einereinenzu bilden. Gefangen in dieserwurden die Mitgegangenen dann von einigen Bürgern der Stadt genötigt, deren private Erinnerungen an heruntergerutschte Dessous oder den vernebelten Piz Terri von Zetteln zu lesen, sofort unterbrochen mit dem Zwischenruf 'lauter!' von den Textreichern, die den Inhalt ohnehin kannten. Und dann sollten alle in der Straßenbahn 'singen."Auch Intendanten großerstecken in einem konstatiert Reinhard J. Brembeck in der: Das gut betuchte, konservative Opernpublikum verlangt nach "", der finanzielle Druck steigt, Erneuerung und gesellschaftliche Relevanz bleiben auf der Strecke. Und: "Mittlerweile wird immer unübersehbarer, dass das in den Opern von Wolfgang Mozart bis Giacomo Puccini formulierte- undimmer weniger mit dem, das sich derzeit entwickelt, zu tun hat. Frauen, Männer, Herrscher, Beherrschte und ihr Verhältnis zueinander, Liebe, Hass, Treue und Verrat: All das gab es damals und gibt es heute. Aberlebt ihr Frausein deutlich anders als eine Frau um 1780, 1811 oder 1920. Darum wissen alle Intendanten. Es gibt aber kein bereits erprobtes Rezept, wie sich das auf einer Bühne zeigen lässt."Dafür läuft's amumso besser - und zwar mit anspruchsvollemstatt Musical, meldet die Dramaturgin Verena Harzer in der- auch durch die wachsende Anzahl vonam Broadway: "Diese Häuser sind es, die zeitgenössischen amerikanischen Autoren ein Heim am Broadway bieten. Außerdem sorgen sie für mehr. Während alle neuen Stücke an kommerziellen Broadway-Theatern diese Saisonstammen, haben die Non-Profit-Theater auch weibliche und nicht weiße Autoren im Programm. Mit 'Straight White Men' vonwar diese Saison zum ersten Mal ein Stück von einer asiatischen Frau am Broadway zu sehen."Weitere Artikel: Trotz großer Namen ist-Kritikerin nicht restlos glücklich, nachdem sie im Bouffes-ParisiensInszenierung von' "Hiroshima mon amour" mitin der Hauptrolle (undaus dem Off) gesehen hat: Marcos "lässt sie schlicht zu viel spielen. Und überschüttet damit die Feinheit des Textes."