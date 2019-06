Unheimlich vertraut erscheint Adrian Searle im, die er schon in allen Rollen und Posen gesehen hat und der er dennoch auch in der großen Retrospektive in der Londoner National Portrait Galley nicht auf die Schliche kommt: "Die Rollen ziehen vorbei, rasen von Genre zu Genre, die Künstlerin schnallt sichan, schminkt sich, trägt Kostüme. Die Show eilt von Szene zu Szene, von Serie zu Serie. Sie erschafft Renaissance-Porträts mit bloßen Brustwarzen, Schnurrbärten und Botticelli-Zöpfen. Sie erschafft Frauen am Rande und Frauen, die über den Rand hinaus gegangen sind. Eine verrückte Frau kriecht an einem Strand, eine andere starrt auf ein stilles Telefon und fleht, dass es klingelt. Dann ist sie eineim Wald bei Nacht, ein, ein gruseliger Clown und eine reiche Sammlerin, entstellt durch Botox und Privilegien. In einer Arbeit nach der anderen nimmt Sherman soziale Sitten und die Absurditäten der Mode auf. Das alles macht Spaß und ist nie bloß langweilige Kritik. Es gibt immer einen gewissen Schmerz in ihren besten Arbeiten - die Traurigkeit menschlicher."hat für mich etwas Statisches, etwas Abgeschlossenes", sagt, Direktorin des Basler Museums der Kulturen und bringt damit die eher verhaltene Bereitschaft der, sich ihren Verstrickungen in diezu stellen, auf den Punkt, erkennt Isabell Pfaff in der: "Solche Äußerungen überraschen den Historiker Bernhard Schär nicht. Er forscht an der ETH Zürich zur Rolle der Schweiz während der europäischen Kolonialära. 'Die Schweiz würde am liebsten eine Phase überspringen - die schmerzhafteste, die der.' In seinen Augen hat das Land nicht aufgearbeitet, dass Schweizer mit ihren Reisen, ihrem Sammeln, ihren Geschäften durchaus Akteure einer rassistischen Kultur waren."Im Interview mit Laura Raicovich () sprechenund, Kuratoren im Kunstmuseum der Rhode Island School of Design, das ebenfalls einebesitzt, über ihre Bemühungen, aber auch die Schwierigkeiten, die Bronze zurückzugeben: "Die nationale Regierung ist vom Palast des Königreichs Benin getrennt, und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele andere Museen nur zögerlich vorankommen. Was passiert, wenn Sie erklären, dass Sie ein Objekt zurückführen wollen?Besprochen werden die dem Großbrand desim Londoner Westen gewidmete Ausstellung "Never Forget Grenfell" mit Fotografien von taz ) und die Ausstellung "Geheimnis der Materie.und" im Städelmuseum, Frankfurt ().