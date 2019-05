Top-besetzte, wenn auch milde Zivilisationskritik: "The Dead Don't Die"

MitZombiefilm "The Dead Don't Die" wurde gestern Abend das Filmfestival in Cannes eröffnet, mit dem bewährtem Personal des amerikanischen Independent-Kinos: Tilda Swintion, Chloe Sevigny, Bill Murray, Steve Buscemi, Adam Driver und Chloe Sevigny, selbst die Musiker Tom Waits und Iggy Pop sind angetreten. Diese Besetzung ist tatsächlich "", meint -Kritikerin Susan Vahabzadeh: ", und das soll sie hier auch sein. Und Bill Murray und Adam Driver sind natürlich immer gut, egal, was sie machen. Hier müssen die beiden irgendwann." Allerdings scheitere die "milde Zivilisationskritik" dann doch daran, dass sie die tatsächliche Realität kaum zu packen kriegt. In der erklärt Verena Lueken das ganze für "eher schlicht". Im führt Bert Rebhandl allgemein durch Jarmuschs Kino.In der ärgert sich Hanns-Georg Rodek sehr darüber, an welchedas Festival die Kritiker mittlerweile nimmt, die die Filme nun erstzu sehen bekommen. In den Zeitungen erscheinen die Kritiken damit je nachdem mitunter arg verspätet und auch online erst spät in der Nacht "und werden damit erfahrungsgemäß erst am nächsten Tag gelesen. Gewinner sind die elektronischen Medien, die sich inoder denmit Bildern vom roten Teppich vergnügen - Glanz und Glamour, wie es die Sponsoren verlangen. ...." Für die Welt interviewt auch Arianna Finos FestivalleiterRüdiger Suchsland, extra früh angereist, genießt derweil das süße Leben an der Croisette in vollen Zügen, wie er auf berichtet . Nebengibt er auch Mutmaßungen zurzum Besten: "Erste Bauernregel: Wenn Schauspieler Präsidenten sind, sind die Entscheidungen gut, wenn gute Regisseure präsidieren, sind sie schlecht. ... Zweite Bauernregel: Viele Regisseure in der Jury führen zu schlechten Preisen. Weil Regisseuresind, und sich die Alphatiere gegenseitig lahmlegen. In dieser Jury sind sieben Regisseure. Von neun Mitgliedern. Gab es je so viele? Vier Frauen, fünf Männer. Aber: Beide Schauspieler sind Frauen. Also ein Übergewicht an männlichen Regisseuren. Kein Asiate darunter, was meines Erachtens die Chancen der zwei Asiaten schwächt.."Er habe keinen-Account mehr, erzählt unter anderem im umfangreichen NZZ-Gespräch, das Antje Stahl anlässlich der Eröffnung einer (mittlerweile allerdings auch schon wieder abgebauten) Installation mit dem Filmemacher in Paris geführt hat: Als Mitglied zahlreicher Akademien ertrinke er ohnehin schon in obligatorisch zu sichtenden Filmen. Zwar "arbeiten fürviele gute Regisseure und Schauspieler und machen tolle Filme. Aber Streaming ist eine. Als Filmemacher sitzt man nicht mehr vor seinem Publikum oder hat die Chance, mit einem Film mitzureisen, mit den Leuten zu sprechen und zu verstehen, wie sie den Film fanden. Es ist ein schöner Akt, dieses Abgeben eines Films ans Publikum, und den aufzugeben, finde ich bitter. Das ist mein einziges Ressentiment:."Weitere Artikel: Im Netz zürnen zahlreiche ""-Fans, da die Drehbuchqualität der letzten Staffel angeblich zu wünschen übrig lasse, berichtet Katja Belousova in der. In der reicht Jenni Zylka einen Nachruf aufnach ( weitere Nachrufe im gestrigen Efeu). Besprochen werdenEssayfilm "Erde" ( Standard ),Psychothriller "Greta" mit Welt ),Martial-Arts-Film "Master Z: The Ip Man Legacy" ( SZ ) und die-Miniserie "Chernobyl" ( Welt ).