Für die begleitet Bernd Noack, den früheren Oberrabbiner von Prag, dessen Erinnerungen "Traum von meinem Vater" gerade auf Deutsch erschienen sind, durch die tschechische Hauptstadt: "In seiner Prosa ist die Erinnerung an den Vater. Diese Figur des Erzeugers, den der kleine Karol nur zwei Jahre lang lebend kannte, schwebt über dem Erwachsenen, und in poetisch vorsichtigen Worten vergewissert sich Sidon der ewigen Anwesenheit des Verschwundenen: 'Ach, heute kann nur der Vater, er und nur er - und auch das nur zum Teil -, in den Überbleibseln des verblassten Glanzes lesen, er und nur er kann die losen alten Kalenderblätter einigermassen richtig anordnen und sie in das Geflecht aus Vorstellungen und verjüngter Nichtigkeit hineinweben, nur er, weil alles Übrige auf der anderen Seite ist,.'"Weitere Artikel: Ralph Gerstenberg fasst in einem zurückblickenden Feature für Dlf Kultur die Kontroverse um Roman "Stella" zusammen. Werner von Koppenfels blickt in derauf 300 Jahre "" zurück. Im gibt Stefan Mesch Tipps zum heutigen. In ihrem literarischen Wochenendessay bringt die FAZ heute einen Text des Schriftstellers über seine Zeit in Los Angeles, den die Zeitung dem von Martin W. Ramb und Holger Zaborowski herausgegebenen Band "Heimat Europa" entnimmt.Besprochen werden unter anderem"Der Ruf der Horde" ("ein überraschendes und auch experimentelles Werk", meint René Scheu in der),"GRM. Brainfuck" ( taz ),"Deine kalten Hände" ( NZZ ),"Cherry" ( SZ ),' Essaysammlung "Weiß" ( Jungle World Standard ),"All das zu verlieren" (),Essaysammlung "Freiheiten" (),Romandebüt "Düsternbrook" () und die Werkausgabe der Schriften der kommunistisch gesinnten Aristokratin SZ , die Literarische Welt bringt dazu Auszüge ausessayistischem Vorwort). Mehr auf unserem literarischen Meta-Blogund ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau