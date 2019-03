Germania und die Erotik: Szene aus Rammsteins "Deutschland"

Die Bandhält mit ihrem von der Ästhetik der US-Serie "American Gods" maßgeblich beeinflussten Video "Deutschland" das Feuilleton in Atem (erste Wallungen bereits im gestrigen Efeu ). Reagierten weite Teile der Öffentlichkeit nach der ersten Videoankündigung (die Band als KZ-Häftlinge auf einem Schafott) noch mit Abscheu, nimmt die Detail-Exegese des Neun-Minuten-Musikclip-Blockbusters jetzt ihren Lauf. Auf hält Jens Balzer die zentrale Beobachtung fest, dass Deutschland in diesem Video eineist, dargestellt von der schwarzen Schauspielerin, die über Jahrhunderte weg "Männer in den Zustand einerversetzt", die sich letzten Endes in eineentlädt. Bemerkenswert findet es Balzer, dass die Band mit diesem Video "den Kern ihrer Kunst und ihrer politischen und sexuellen Ästhetik freilegt. Diese sonderbare Mischung aus erotischer Aggressivität und Verklemmtheit, aus männlicher Tatkraft und masochistischer Opferpose, aus, die das Schaffen der Band seit jeher prägte, wurde wohl noch nie so konzise formuliert wie in diesem Film. Es handelt sich mithin um große Kunst."Faszinierend findet es Judith Basad in der, wie die Band "mit ihrer Musik und durch das Kokettieren mit faschistischer Ästhetik zwar das Stereotyp des brutalen Deutschen bemüht, es gleichzeitig aber durch übertriebenes Pathos und Gewaltdarstellungen inszieht." Für Welt-Autor Henyrik M. Broder schließlich könnte dieses Video gar "der 'missing link' sein zwischen 'Mein Kampf' und der 'Unfähigkeit zu trauern' sein. Der Größenwahn auf der einen und die ewige Unschuld auf der anderen Seite sind nahe Verwandte" - und was den Vorwurf der Geschmacklosigkeit betrifft: "'Geschmacklos' kann auch etwas Positives sein, wenn das Essen aus einer Küche kommt, in der es nachriecht."Themenwechsel: Das neue-Album "Plastic Anniversary" lässt einen munter über diephilosophieren, stellt Daniel Gerhardt imfest. Das Album stellt eine "eine Art" dar, "ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Mensch und Plastik, in dem das Material ebenso wichtig ist wie die Musiker, die es mit Hand, Mund, Fuß und anderen Körperteilen bearbeitet haben. Das Album ist zweifelsohne queer im herkömmlichen Sinne des Wortes, also seltsam oder wunderlich, und zugleich Fortschreibung einer queeren Popmusikgeschichte, in der Plastik seit den späten 70ern eine prägende Rolle spielt." In diesem Video zeigem die beiden Matmos-Musiker, wie sie sich Plastik als Soundmaterial angeeignet haben:Weitere Artikel:In der sieht Ueli Bernays mit Blick auf-Playlists und -Algorithmen einheraufdämmern: Dem Hörer werde Musik algorithmisch kuratiert vorgesetzt, die Popstars würden anonymisiert (wir erinnern uns freilich an die goldenen Zeiten, als Musik ihren Weg lediglich durch die Nadelöhr-Ketten von Labelentscheidungen, Vertrieb, Promotion, Berichterstattung und Plattenladenauslage finden musste, damit die Hörer sich in völliger Souveränität der eigenen Geschmacksbildung hingeben konnten). Für die porträtiert Kristof Schreuf, den Sänger von. Udo Badelt berichtet im Tagesspiegel von der Berliner. Besprochen wirdDebütalbum "Significant Changes" ( taz ). Daraus ein Video: