Szene aus Alexander Wustins Oper "Der verliebte Teufel" am Stanislawski-Theater in Moskau. Foto: S. Rodionov





Kerstin Holm besuchte für diedie Uraufführung vondreißig Jahre altem als Zwölfton-Oper komponierten Faustdrama "Der verliebte Teufel" am Stanislawski-Theater in Moskau. Warum es so lange gedauert hat, erfahren wir nicht, aber der Spätzünder war ein Riesenerfolg, schreibt sie, selbst ganz hingerissen. Musikalisch getragen werde die Oper "von einem Instrumentalsatz, der von Strawinsky und Xenakis gleichermaßen inspiriert ist. Derintoniert vielschichtige, immer wieder synkopisch oder durch Pausen strukturierte Kaskaden, gleichsam alsund Gewalterfahrung. Wustins Solovokalpartien sind trotz Serialität sangbar, sie erlauben sich Motiv- und Intervallsprungwiederholungen und sogar traditionelle Formen. ... Orgelartige Passagen des Synthesizers, die in die Celesta entschweben, grundieren den, sprechendes Blechgestöhn, Sirenen- und Zugflötenglissandi sowie eine Windmaschine setzen ihm Glanzlichter auf."Auch in Frankreich grassiert eine Debatte über Blackfacing. Studenten forderten die Absetzung einer Inszenierung der "Schutzflehenden" vonan der Sorbonne, weil der Chor inauftritt . Das sei rassistisch, protestieren Studierende (mehr in efeu vom 29.3.19 ). Man fordert eine Art Umerziehungsmaßnahme in Form eines Kolloquiums über ". Eine Gruppe von Autoren und Theaterleuten veröffentlicht wie in Frankreich üblich eine Petition ingegen derartige Ansinnen. Zur Gruppe zählen einige sehr prominente Namen, darunter, die sich dem Regisseur der Aufführung,, anschließen: "'Das Theater ist Ort der, nicht Zuflucht der Identitäten.' In einem Satz fasst Brunet die Herausforderung dieser Kunst - aller Kunst - zusammen: Sich als jemand anders fühlen als man selbst, durch Personen, Geschichten, und sich so mit der Menschheit verbinden.' Der Schauspieler spielt auf einer Bühne, dass ersei, vor einem Publikum, das ihn spielerisch als jemand anderen sehen will."Wie man besonders idiotisch mit solchen Fragen umgeht, zeigt ein Fall in Ungarn: An der Ungarischen Staatsoper läuft seit gut einem Jahr eine Inszenierung von"Porgy und Bess" mit weißen Sängern. Gershwin soll das verboten haben, seine Erben forderten daher jetzt die Absetzung der Oper, berichtet die. "Um in dem drohenden Rechtsstreit die eigenen Chancen zu verbessern, forderte [Intendant Szilveszter] Okovacs die an der Aufführung mitwirkenden Darsteller auf, sich. In ungarischen Medienberichten war von starkem Druck auf die Sänger die Rede."Weitere Artikel: Nach ersten Enthüllungen im berichtet auch Stefan Weiss imvon unhaltbaren Zuständen an der: Dort sollen Mädchen "und" worden sein. In Gespräch mit Helmut Ploebst setzen sich die Tanzhistorikerin Andrea Amort und der ehemalige Staatsballetttänzer Gregor Hatala für eine umfassendeein. Ebenfalls im bilanziert Margarete Affenzelleram Wiener Burgtheater. DiedokumentiertLaudatio auf den US-Theaterautor, der mit dem Erwin-Piscator-Preis ausgezeichnet wurde.Besprochen werdenInszenierung von Wagners "Tannhäuser" in Amsterdam ( nmz ),Inszenierung von George Benjamins Oper "Lessons in Love and Violence" an der Staatsoper Hamburg ( nmz ), Jürgen Kuttners und Tom Kühnels Agitprop-Show "Die Umsiedlerin" nach Heiner Müller am Deutschen Theater Berlin ( FR ),Inszenierung von Rameaus Barockoper "Platée" an der Semperoper ( FAZ ) undInszenierung von "Broken Circle" am Staatstheater Karlsruhe ( FR ).