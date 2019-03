Und vergleiche nie den Hühner-Holocaust mit dem Genozid in Gaza: Yael Ronens "Third Generation" am Maxim-Gorki-Theater. Foto: Esra Rotthoff

Eine politische Bestandsaufnahme im Jahr 2019 könnte durchaus bitter ausfallen, aber-Kritikerin Katrin Bettina Müller zufolge sorgtmit der Neuauflage ihres Klassikers "Third Generation" für einen extrem lustigen Abend am Gorki-Theater: "Kann man einer verlorenen Hoffnung auf politische Lösungen mit Witz beikommen? Ronen ist eine Kämpferin, die es immer wieder versucht, vielleicht auch versuchen muss, um selbst den Kopf oben zu behalten." Auch in derist Ulrich Seidler voll auf seine Kosten gekommen : "Man weiß bei der Regisseurin und Ensemble-Stückentwicklerin Yael Ronen nie, wo. Man merkt es immer erst dann,und es kein Zurück mehr gibt. Das ist, aber eben auch sehr komisch. Deswegen grinsen wir vielleicht, aber doch nicht selbstzufrieden, sondern." Bei Ronen ist der Nahost-Konflikt noch verfahrener als in der Realität, warnt Sophie Diesselhorst in derWeiteres: Im-Interview mit Matthias Dell beklagt an ihrer Broschüre "Zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts": "Da wurde wegen des Fehlers und der angeblichen Schlampigkeit unsere gesamte Arbeit in Frage gestellt und behauptet, die gesamte Handreichung sei ''. Was in der Broschüre eigentlich steht, interessierte nicht mehr."Besprochen werden"Nijinski"-Ballett in Zürich (das Lilo Weber in derschlicht atemberaubend findet), die Uraufführung von Jacopo Godanis Choreografie "Ultimatum" mit der Dresden Frankfurt Dance Company im Bockenheimer Depot ( FR ),' Stück "Herero_Nama" am Schauspiel Köln ( Nachtkritik ), Martin Pfaffs Inszenierung vonVolksstück "Mutter Kramers Fahrt zur Gnade" in Rendsburg ( Nachtkritik ), das Untergangsstück "Babylon" von Jörg Widmann und Peter Sloterdijk an der Berliner Staatsoper ( taz ),Inszenierung von Wagners "Fliegendem Holländer" an der Wiener Volksoper ( Standard ),Bühnenfassung vonRoman "Der Tag, als mein Großvater ein Held war" in St. Pölten ( Standard ) und ein Gastspiel des Nowosibirskermit den "Drei Schwestern" in Gebärdensprache am Züricher Schiffbau ().