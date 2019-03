Salvatore Vitale: Kantonspolizei Zürich, 2016. Aus der Serie "How to Secure a Country" © Salvatore Vitale/Fotostiftung Schweiz

Vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber ziemlich spannend findet -Kritikerin Daniele Muscionico die Ausstellung "How to Secure a Country" in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur, für die der Fotograf und Publizistdie Schweizer Sicherheitsindustrie erkundete. "In der Schweizer Sicherheitsindustrie werden, Vitale hat recherchiert, Millionengeschäfte getätigt; die weltweit wichtigstensollen demnach auf Schweizer Boden stehen; das Schweizerkann auch ein Design-Tool sein; der Truppenübungsplatz in der Region Solothurn, so Vitale, wird also auch von Forschenden der ETH genutzt: So plastisch die Einzeleindrücke und Informationen der Ausstellung sind, ein Übersichtsbild will sich nicht erschliessen. Die Ausstellung ist in der Fülle der Informationen und in der Disparatheit der Medien und Module ein Denkraum mit verstörendem Resultat."Auch in der feiert Christiane Meixner die große Schau zuin der Berliner Gemäldegalerie , die nicht nur Blockbuster-Format habe, sondern auch viel kunsthistorisches Wissen vermittele: "Beides, Mantegnaswie auch Bellinis, hat seine Qualität und Berechtigung. Dieser konstruktive Dialog prägt die gesamte, in 17 Kapitel unterteilte und farbig inszenierte Ausstellung. Man sieht, wie beide voneinander lernen und was den Unterschied macht."Weiteres:-Kritikerin Brigitte Werneburg staunt , wie unspektakulär diesmal die Verkündung der Shortlist für den Preis der Nationalgalerie gehalten wurde: "Bye-bye, Brimborium!"Besprochen werden außerdem die große Retrospektive zur Künstlergruppe "" im Düsseldorfer Kunstpalast (in der-Autor Alexander Menden lernt , dass Jugend und das Rheinland vor allemsind), eine Schau mit Fotografien des Malersim Salzburger Museum der Moderne Standard ) und eine Ausstellung zurin der Karl Oskar Gallery in Berlin ( Tsp ).