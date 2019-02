Aufführung des Nō-Theaterstückes "Kirokuda - Kiyotsune" in Paris. Foto: Man Nomura



Völlig hingerissen ist in der NZZ Michael Stallknecht von der schlichten Eleganz des Nō-Theaters, das in Paris eines seiner seltenen Gastspiele gab (die meist über achtzigährigen Darsteller reisen nur sehr ungern). Dabei gehe es strikt antiillusionistisch zu: "Die langsamen Bewegungen sind ebenfalls stilisiert wie der typische Gleitschritt der Darsteller, der gerade den Geistern etwas Körperloses gibt. Emotionale Entäußerungen werden nur angedeutet, der Ausbruch von Tränen beispielsweise durch die langsam vor das Gesicht geführte Hand. Faszinierend wirkt an den Abenden in Paris besonders die Fähigkeit der Darsteller, quasi auf offener Bühne zu verschwinden, ihre Präsenz also derart zurückzunehmen, dass sie kaum mehr den Blick des Zuschauers anziehen. Ebenso wie umgekehrt der Geist des Kiyotsune und seine Frau in minutenlanger Stille eine Spannung zueinander aufbauen, die sich nahezu physisch vermittelt."



Schön, dass der zeitgenössische Tanz solch eine Verbreitung gefunden hat, meint Wiebke Hüster in der FAZ, aber das wirklich enorm gestiegene technische Niveau könne nicht über eine andere Leerstelle hinwegtäuschen, wie Hüster in einigen Betrachtungen zur Lage der Sparte feststellt. Wo bitte sind Intellektualität, Ironie, Bitterkeit? "Ob man nach Amsterdam, London, Paris oder nach Duisburg schaut: Nicht von der Hand zu weisen ist überall eine eklatante inhaltliche Krise des zeitgenössischen Choreographierens in welchem Idiom auch immer. Konsequente, durchgehend starke neue Werke, in denen man von einem Thema sprechen kann, von einer Dramaturgie, von Figuren, von überzeugenden Relationen zwischen den Akteuren, zwischen den Körpern und dem Bühnenraum, zwischen den Bewegungen und der Musik, sind unerhört selten. Choreographen wie William Forsythe oder Anne Teresa de Keersmaeker geben sich damit zufrieden, ihre Stimme erklingen zu lassen, von dem rebellischen, radikalen Gestus, den ihre Arbeit einmal hatte, keine Spur mehr."



Weiteres: SZ-Autor Alexander Menden erkennt bei den Proben der Bremer Shakespeare Company, dass ihr Königsdrama "Angela I." in Wahrheit ein Stück über Demokratie sei. Für den Standard porträtiert Helmut Ploebst den österreichischen Choreografen Chris Haring.



Besprochen werden Mozarts "Zauberflöte" an der Staatsoper Berlin ("ein absolut geist- und ideenloses Desaster", stöhnt Peter Uehling in einem instruktiven, sehr grundsätzlichen Text der Berliner Zeitung, FAZ), ein Abend in Erinnerung an Anna Politkowskaja im Mainzer Staatstheater (FR), Händels Oper "Serse" bei den Karlsruher Festspielen (FR) und eine Multimedia-Inszeneriung von E.T.A. Hoffmanns "Der goldene Topf" am Theater Aalen (Nachtkritik).