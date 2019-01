Kawita Vatanajyankur. 'Dye' 2018. HD video. Collection of the Artist

Ambitioniert, aber meist auch wunderbar "unangepasst" findet Werner Bloch in derdie voneröffnete Bangkok-Biennale , die nicht weniger als einen "künstlerischen Masterplan" für ein Land vorlegen will, in dem fast unbeachtetherrscht und das von einerregiert wird, die die Städte "sterilisieren" will, zensiert und Frauen kaum Rechte zugesteht: "Die Künstlerinlässt sich hier von Männerhänden an den Knöcheln halten, hängt mit dem Kopf nach unten und wird dann mit dem Gesicht in eine Riesenschüssel Spaghetti getunkt, so dass sie kaum noch atmen kann. 'Ich habe ein wenig leckeren Geruch in die Spaghetti gemixt, um es besserauszuhalten', sagt sie als Kommentar zu ihrem Video.für Frauen. Sehr tough. Erinnert irgendwie an die junge Marina Abramovic und den gnadenlosen Umgang mit sich selbst. 'Es geht mir um die Rolle der Frauen in Thailand, sie haben praktisch immer noch keine Rechte.'"Nach dem Weggang von Okwui Enwezor und Ulrich Wilmes (unsere Resümees ) soll, derzeit kaufmännischer Direktor und alleiniger Leiter, das Münchneraus den roten Zahlen holen. Dass Spies erst - aus finanziellen Gründen - die-Ausstellung und nun die-Schau abgesagt hat, und nach der-Schau nun eine-Ausstellung ins Haus der Kunst holt, lässt Jörg Heiser in dereine "" vermuten: Denn der Großgalerist Michael Werner und der Kunstmanager Walter Smerling unterstützen die aktuelle Ausstellung. "Werner vertritt 17, darunter Lüpertz und Immendorff. Für eine internationale Großgalerie ist das heutzutage schon eine ungewöhnlich stramme Form der Homosozialität. Walter Smerling wiederum hat mit seiner Stiftung für Kunst und Kultur e.V. schon mehrfach die Städte Bonn und Salzburg mit Lüpertz-Skulpturen im Außenraum bestückt. Auch bei der Stiftung tauchen nur vereinzelt Künstlerinnen unter einer überwältigenden Zahl von - meist in den 1980ern bekannt und groß gewordenen - Kunstmännern auf. (…) Vielleicht ist das noch keine Strategie, aber es wirkt, als kehre man zurück zu den bewährten Figuren, die vor allemsind und."Weitere Artikel: Wie diedie Kunst und Volkskunst in Südamerika von der präkolumbianischen Zeit bis heute verbindet, lernt Brigitte Werneburg in derin der Ausstellung "Geometries Sud" in der Fondation Cartier. Derweil erzählt der in der Türkei geborene Künstler und Kurator, der im brasilianischen Sao Paulo einen Kunstraum für die schwul-lesbische Szene Brasiliens bietet, im, was die Machtübernahme vonfür die brasilianische Kunstszene bedeutet. Und auf stellt Margaret Adams drei brasilianischevor, die sich in ihren Arbeiten sehr subtil der Bolsonaro-Regierung widersetzen. Diewidmet ihr komplettes Feuilleton dem 500. Todestag von. Im Aufmacher sinniert Hanno Rauterberg über die Faszination von da Vinci. Susanne Mayer schreibt über Leonardos Frauenbild. Im Interview mit Alexander Cammann spricht der Historiker und Leonardo-Biografüber denund die Frage, weshalb Leonardo so wenig malte. Und der Kunsthistorikeruntersucht das kürzlich erst für 450 Millionen Dollar für das Louvre Abu Dhabi ersteigerte und derzeit "verschollene" Gemälde "Salvator Mundi" und kommt zu dem Schluss: Erst die "kongeniale" New Yorker Restauratorinmachte aus dem Bild einen "Leonardo".Besprochen werden die Ausstellungen "1918/1919" im Museum für Fotografie. ( Tagesspiegel ), "Women Photographer" mit Werken unter anderem von Nan Goldin, Diane Arbus und Vivian Mayer im Berliner Freiraum für Fotografie Fhochdrei ( taz ), "Wofür es sich zu leben lohnt" mit Fotografien des RAF-Terroristenin der Berliner Kunsthalle am Hamburger Platz (), die Mailänder Ausstellung "Romanticismo" in der Gallerie d'Italia und im Museo Poldi Pezzoli () und eine Ausstellung mit Werken vonin der Kunsthalle Baden Baden ().