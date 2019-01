Der Schriftsteller ist tot. Sein großes Thema, erklärt Michael Braun in derbestand darin, statt der großen Stimmen der offiziellen Geschichtsschreibung die "" zur Sprache zu bringen: "Hilsenrath arbeitete sich an diesem Erinnerungsauftrag ab mit einer Energie, die in der deutschen Nachkriegsliteratur ihresgleichen sucht." Gedankt hat es ihm der Betrieb nicht, ganz im Gegenteil: "Die Rezensenten-Elite mochte ihn nicht", schreibt Marko Martin in der. Hilsenraths Fehler: Als Shoah-Überlebender nicht so über die Shoah schreiben, wie sich die deutsche Kritik das gerne gewünscht hätte - was fast alle Nachrufe am bösen Zeit-Verriss von 1978 festmachen, in dem Fritz J. Raddatz Hilsenraths Roman "Nacht" abwatschte. Was sich in dem Buch zeigt, so Marko Martin weiter: "Leid veredelt nicht, Konzentrationslager und Gettos provozieren nicht das Gute irgendeines Opferkollektivs, sondern sind tatsächlich, institutionalisierte Rückkehr ins Wölfische. Mit welcherHilsenrath davon erzählte! Visuell und reflexiv, karg und gleichzeitig suggestiv, realistisch grotesk, mit einer Dialogtechnik, welche die Handlung vorantrieb und gleichzeitig infrage stellte."Während Hilsenrath im Ausland bereits als Bestseller galt, gingen die hiesigen Verlage noch auf Abstand, erzählt Philipp Lichterbeck im. "Diese Ablehnung kränkte Hilsenrath tief. ... Er ist in Deutschland nie in die Riege der Großen aufgenommen worden. 'Die Deutschen wollen uns Juden vorschreiben, wie wir zu schreiben haben', meinte er leicht verbittert." Auch sein zweiter Roman, "Der Nazi & der Friseur", wurde zur späten Veröffentlichung in Deutschland in den Boden gestampft, erinnert Jörg Sundermeier in der, für den Hilsenrath in einer Tradition mitsteht. In "Der Nazi & der Friseur" erzählt Hilsenrath von einem "begeisterten Nazi, der sich nach dem Krieg als jüdischer Friseur ausgab und sogar nach Israel auswanderte, Hilsenrath hatte von einem ähnlichen Fall in der Zeitung gelesen. Was in den USA als brillante Satire begriffen wurde, las man hier als- und zugleich erkannte man dem Überlebenden nicht zu, nüchtern realistisch oder satirisch über den Holocaust schreiben zu dürfen. Selbst das Leiden der Juden war noch." Weitere Nachrufe in FAZ und FR Benno Schirrmeister erinnert in dermit feuriger Passion an die Lyrikerin , die demnächst ihren 95. Geburtstag feiert, alle wichtigen Preise gewonnen hat, in Deutschland aber sträflich unbekannt ist, weil sie 1939 vor den Nazis fliehen musste. "Ihre Lyrik ist durch und durch amerikanisch. ... Die meisten Gedichte von Lisel Mueller handeln nicht von Flucht, nicht offen vom Leben in Diktatur und Terror. Die Erfahrung scheint dennoch immer mitzuschwingen, angedeutet, unausgesprochen,; vielleicht speist sie, als eine unterirdische Quelle, 'her seemingly effortless gift for metaphor', auf das Jenny Mueller, selbst Dichterin und Dozentin für Creative Writing, in einem Essay über ihre Mutter hinweist, 'Weitere Artikel: Mit regem Interesse lässt sich-Autor Alex Rühle vonin die Schönheiten und Herausforderung der Buchgestaltung einweihen. Für die wirft Stefan Brändle einen ersten Blick inneuen Roman "Serotonin": Während die französische Kritik Houellebecqs "traurigsten", mitunter sogar seinen "besten" Roman vorliegen sieht, beschleicht Brändle ein Verdacht: "Dem Autor scheint die Lust am Provozieren zu vergehen." Zum 100. Geburtstag, den der Schriftsteller gestern gefeiert hätte, verteidigt Jan Küveler in der Welt dessen Figur Holden Caulfield vor Sexismus- und Homophobie-Vorwürfen. Seinen Auftritt hat Caulfield im "Fänger der Roggen", den Judith von Sternburg für die wiedergelesen hat. In der gratuliert Tobias Rüther dem Autor, mehr zum Salinger-Geburtstag bereits in diesem Efeu Besprochen werden unter anderem"Manaraga" ( Tagesspiegel ) und"Die katholische Schule" ().