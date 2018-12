Lee Bontecou. Ohne Titel, 1960 © bpk. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie.





Während der Pariser Louvre 2018 alleinverzeichnete, kamen alle 19 Ausstellungshäuser dernur auf schreibt Ingeborg Ruthe in derund wundert sich nicht: Die Dahlemer Museen geschlossen, Humboldt Forum, Pergamonmuseum und Neue Nationalgalerie sindund auf die Idee, spannende, "kunstvertiefende" Ausstellungen aus den Beständen zu machen, kommt niemand - mit Ausnahme des Hamburger Bahnhofs, wo die Ausstellung " Local Histories " derzeit Werke aus der Flick-Collection mit Werken aus der Neuen Nationalgalerie in Beziehung setzt und von überraschenden Künstler-Begegnungen erzählt, so Ruthe: "Architektur als Körper begriffen der Bildhaueraus L.A. und sein Schülergleichermaßen. Beide ließen sich von der Malerei Picabias inspirieren und trieben dessen kühl-erotische Figuren ins Dreidimensionale und Kuriose. Rhoades' skurriler, vertrackter, nicht funktionstüchtiger Flugapparat mit Putzkolonnen-Zubehör dürfte seine Qualitäten als (optischer) Familienspaß entfalten, derweil sich im Saal mit buntschimmernden Skulpturen vonund szenischem Großfoto von Turner-Preisträgerdurch die Spiegelung der jeweiligen Kunst in der des anderen anregende Freundschaft offenbart."Ebenfalls in der kann Nikolaus Bernau mit Blick auf die dem Großkaufmanngewidmete Inschrift in der Eingangshalle des neu eröffneten Eingangsbaus zur Museumsinsel nur staunen - erfährt er doch über Simon, der denunter anderem dievermachte, kaum etwas. Und auch dessen Nachfahren werden nicht erwähnt: "In den Schenkungsverträgen steht, dass seine Sammlungen in eigenen Räumen und mit Kennzeichnung des Stifters ausgestellt werden müssen. Die Staatlichen Museen aber stellen die Sammlungen schon seit 1937 verstreut in vielen Räumen aus - was zwar museumsdidaktisch sinnvoller, aber trotzdemist. Jahrzehntelang fehlte auch der Name Simons an den Objekten. Trotzdem haben dessen Nachfahren nie die Rückgabe der kostbaren Werke gefordert, obwohl sie von den Direktoren der Museen zwischen 1933 und 1945 − als Deportation und Ermordung drohten − kaum Unterstützung erhalten hatten. Es gibt da, die allein schon gerechtfertigt hätten, dass auch Simons Nachfahren von den heutigen Museumsdirektionen als 'ungewöhnlich großzügig' geehrt werden."Weitere Artikel: Unbedingt sehenswert findet -Biografin Carola Naggar in derdie dem-Fotografen gewidmete Retrospektive "Chim, Legendary Photojournalist" im Jüdischen Museum in Amsterdam. Im Gespräch mit Sebastian Frenzel () erklärt die Fotografin, weshalb sieporträtiert hat. In den Berliner Landesmuseen soll es künftigzu bestimmten Zeiten geben, sagt Kultursenatorim Interview mit der: "Wir reden gerade mit den Häusern, was sie leisten können und wie sie etwas bieten können, was dann auch das Publikum anspricht." Im spricht Kerstin Schweighöfer mit den niederländischen Kuratorenundüber die Bedeutung vonim Wandel der Geschichte und das kommende Jubiläumsjahr.Besprochen wirdBildband "Solder Studies" über Cross-Dressing in der Wehrmacht ( Standard ) und die Ausstellung "68. Pop und Protest" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ().