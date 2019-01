übernimmt die europäische Ratspräsidentschaft. Die als korrupt geltenden Sozialdemokraten und Nationalisten in Rumänien lenken unter anderem mit Attacken auf den rumäniendeutschen Präsidentenab, der einst den Demokratischen Verband der Deutschen in Rumänien (DVDR) leitete, erzählt der rumäniendeutsche Autor William Totok in der: "In denhieß es, der Verband sei nichts anderes als die Nachfolgeorganisation der ehemaligen NSDAP der Deutschen Volksgruppe aus Rumänien. Der rumäniendeutsche Verband habe sich nun zum Ziel gesetzt, das Eigentum der 1944 verbotenen Naziorganisation unter den Nagel zu reißen, inklusive gewaltsam 'arisierte'. Gegen derlei Anfeindungen protestierte der Parlamentsabgeordnete der deutschen Minderheit, Ovidiu Gant."Die Brüsseler Autorin Carmen Paun bereitet die Brüsseler Politiker inschon mal aufvor: die Stadt mit demEuropas. Viele ruhiger gehe es in Sibiu zu. "Das beste Beispiel ist Präsident Iohannis, der ehemalige Bürgermeister von Sibiu. In einer Rede im letzten Januar machte erzwischen den Sätzen, dass er das Notfallsystem eines Readiosenders auslöste, das nach ein paar Sekunden Pause automatisch Musik spielt."Im Osten Deutschlands finden in diesem Jahrstatt: in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen, erinnert Jana Hensel auf. "In allen drei Ländern könnte diestärkste Kraft werden, obwohl die Arbeitslosenzahlen im Osten vielerortssind wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr - oberflächlich betrachtet also nicht viel im Argen liegt, Facharbeiter sogar händeringend gesucht werden. Offenbar hat das eine mit dem anderen aber nicht viel zu tun. Die Dinge sind eher in ihren Widersprüchen zu begreifen als in ihren Analogien; so, als würden verschiedene Zeiten, verschiedene Erfahrungsräume einander überlappen."Außerdem: Patrick Bahners kommt in dernoch einmal auf die falschenzurück, diein mehreren Äußerungen dem Europapolitikerin den Mund legte - falsch sei auch die Behauptung, Hallstein habe 1958 in Auschwitz geredet, um das europäische Projekt unter das Motto des "Nie wieder" zu stellen.