Staatsoper? Friedrichstadt-Palast? Rameaus "Hippolyte et Aricie". Foto: Karl und Monika Forster

Das kommt dabei heraus, wenn Oper nur Zielgruppen im Blick hat, ächzt Niklaus Hablützelin derüber"Hippolyte et Aricie" als Teil der Barocktage 2018 an der Berliner Staatsoper: Tolles Design, Inhalt und Form katastrophal. Besonders traurig findet Hablützel das, weildirigierte, und auch auf der Bühne hervorragende SängerInnen standen: "Aber es nützte nichts, weil dasniemals verstehen wird, was ein universaler Musiker wie Simon Rattle spielen möchte. Das Freiburger Barockorchester ist eine Marke, die garantiert, völlig egal, welches Stück gerade gespielt wird. Sägend scharfe Geigen,, knallhart stampfende Rhythmen.und möchte den unglaublichen, melodischen und harmonischen Reichtum dieser Musik entfalten in mutmaßlichdes Tempos und Klangs im symbiotischen Zusammenspiel mit den Singstimmen. Er zwang deshalb das Orchester, die verkaufsfördernden Routinen abzulegen, und landete." In der findet Manuel Brug dagegen die Musik "vollendet", aber dasvöllig verfunzelt: "Der träge, konfuse, uneinheitliche, nichts erzählende oder erhellende Bilderreigen gleicht einer schlechten Friedrichstadt-Palast-Revue, der man den Stecker gezogen hat."Weiteres: Dieholt aus ihrem Archiv Georg Kaschs Besprechung der Ausstellung "Mein Kamerad - die Diva" über Theater an der Front im Ersten Weltkrieg, die vor vier Jahren im Schwulen Museum in Berlin gezeigt wurde und jetzt im Museum Meiningen zu sehen ist.Besprochen werdenInszenierung von"Italienischer Nacht" an der Berliner Schaubühne (),' Fassung von"Teseo" am Theater an der Wien (),Inszenierung von"Candide" an der Komischen Oper Berlin (),"La Bohème" mit Dirigentinin der Staatsoper ( Standard ).