Fortschreitender Kontrollverlust: Terry Gilliams "The Man Who Killed Don Quixote"

25 Jahre und diverse abgebrochene Dreharbeiten und Schicksalsschläge hat es gedauert, doch jetzt kommt Terry Gilliams "The Man Who Killed Don Quixote" tatsächlich doch noch in die Kinos - oder zumindest eine Variante dessen, was Gilliam ursprünglich im Sinn hatte, denn sein jetziger "Don Quixote" ist den Kritiken nach zu schließen eher ein Meta-Film über den Stoff als eine direkte Adaption selbst. Wie immer bei dem Ex-Mitglied der Monty Pythons geht es fantasievoll turbulent zu, versichert Ekkehard Knörer im neu gegründeten Feuilleton des Schweizer Magazins Republik: "Ganz sicher kann man nicht sein, ob der Film nach dem Drehbuch von Gilliam und seinem häufigen Mitstreiter Tony Grisoni einen fortschreitenden Kontrollverlust bewusst inszeniert oder nicht doch selbst die Kontrolle über seine Geschichte verliert. Die wilden Tonlagenwechsel sind sicherlich Absicht. Von Thrillerspannung über unmotivierte Musicaleinlagen und Liebessentimentalitäten bis zu Monty-Python-Humor ist jederzeit alles möglich. Der Film versteht sich überhaupt als Summe des gilliamschen Werks, anders kann es bei der Vorgeschichte nicht sein." Was am Ende eine "Pizza mit ein bisschen viel drauf ist", aber das kann Knörer schlussendlich "verzeihen".



Sehr wenig Freude hatte Andreas Busche, Kritiker vom Tagesspiegel: Der Film "hat sein Verfallsdatum reichlich überschritten, Gilliam wollte ihn offensichtlich bloß noch aus seinem System haben. Man sieht 'The Man who killed Don Quixote' seine Budgetbeschränkungen in fast jeder Szene an - leider mangelt es seinem Regisseur aber auch an der kindlichen Fantasie von 'Time Bandits' oder einem Gespür für die bedrohlichen Schwundzustände zwischen Realität und Delirium wie in 'Twelve Monkeys'.Gilliams 'Don Quixote' ist streckenweise kindisch, manchmal auch einfach nur blöd." Dlf Kultur hat sich mti dem Filmemacher über den beschwerlichen Entstehungsprozess unterhalten.



