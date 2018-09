Dick, Dick, Dick: Friederike Hellers Chris-Kraus-Adapation am Zürcher Neumarkt-Theater. Foto: Barbara Braun

Als preist Mirja Gabathuler in derdie Zürcher Bühnenadaption von' hyperfeministsiche Roman "I Love Dick". Der Roman oder das Stück erzählt, wie sich die erfolglose Filmemacherin Chris in eine Obsession zum Kunstkritiker Dick steigert, mit Unterstützung ihres Mannes Sylvère, eines Philosophieprofessors ("Meinst Du?"). Gabathuler findet das komisch und bitter zugleich: "Brief für Brief steigert sich das Paar hinein in diesen 'Concept Fuck', die 'Schizophrenie' des Begehrens, in diese 'masturbatorische Passion', dieses 'crossreferentielle Delirium' - ohne je eine Zeile abzuschicken. Alles dreht sich um Dick, die körperliche Erregung, die überspulten Gedanken, die querschlagenden Referenzen, die Worte: Je mehr Briefe sie sich 'dicktieren', je mehr sie 'ficktionalisieren', desto mehr sind sie 'addickted'. Dick, Dick, Dick füllt nach und nach auch den Bühnenboden." In der schreibt Daniele Muscionico: "Es gelingt, was man kaum für möglich hielt: ein ehrenhafterin der Atmosphäre eines Strukturalismus-Seminars für Einsteiger. So viel männliche Selbstironie, verpackt in kurzen 100 Minuten, müssen erst einmal überboten werden."Weiteres: In der rekonstruiert Dorion Weickmann das, nachdem die Intendantinfristlos entlassen worden ist und nun eine gütliche Einigung abgelehnt hat. In der schreibt Regisseur Jürgen Flimm über den SchauspielerBesprochen werden die "Iran Conference" beim Steirischen Herbst ( Standard ), ein Gastspiel des Ensemblemitspätbarockem Oratorium "Esther" beim Festival Alter Musik in Bernau (das Katharina Granzin in der taz schlichtweg brillant findet),DDR-Familiensaga "In Zeiten des abnehmenden Lichts" am Potsdamer Hans-Otto-Theater ( Nachtkritik ),undStück "Die Vernichtung" am Konzert Theater Bern ( Nachtkritik ) Armin Petras' Stück "Dragonfly" in Bremen (),Inszenierung von"Fidelio" am Prager Ständetheater ().