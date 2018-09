Auf der Suche nach dem verlorenen Browser-Tab? Szene aus "Searching".

" sind Filme, deren Bild lediglich die Geschehnisse und Interaktionen auf Computerbildschirmen darstellen - ein relativ neuer Trend, der allerdings schon eine stattliche Geschichte vorweisen kann, die Tilman Baumgärtel in der referiert . MitThriller "Searching" kommt nun ein erzähltechnisch besonders ambitioniertes Projekt ins Kino, erklärt Baumgärtel: "Wenn der Cursor die verschiedenen Interface-Fenster zuverschiebt, entsteht eine ideenreiche Form der Montage, bei der die Bilder nicht mehr linear aufeinanderfolgen, sondern gleichzeitig ablaufen und sich gegenseitig kommentieren. Erkenntnisprozesse des Protagonisten werden durch seine Internetsuchen visualisiert. Seine Gedankengänge können wir mitverfolgen, wenn er E-Mails schreibt, wieder löscht und neu formuliert. So entsteht ein, der einen nebenbei auch daran erinnert, wie tief sich solche Vorgänge schon in unser Bewusstsein eingeprägt haben."Auch fürMichael Kienzl funktioniert die Verbindung aus neuer Technologie und klassischer Erzählstory sehr gut: "'Searching' zeigt das Internet als komplexen, ebensound unberechenbaren Ort, an dem es zwischen Wahrheiten und Lügen viele verschiedene Versionen einer einzelnen Person gibt."-Kritiker Hanns-Georg Rodek hat in dem Film die Zukunft des Kinos erblickt . Für die bespricht Tobias Kniebe den Film.Auch der Emmy-Erfolg vonsollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Großteil des Programms des Streamingdienstes im Grunde genommen einemit viel Restmaterial und ein paar zu Tode gerittenen One-Trick-Ponys darstellt, schreibt Jeremy Allen auf: "Auch wenn die anspruchsvolleren Streamingdienste sich mit umfangreichen Archiven aufstellen, gibt es immer nochbahnbrechender Filmemacher, die man, es sei denn man hält nach einer physischen, optischen Scheibe Ausschau und lässt sich diese per Post zukommen. ... Anders als Musik stehen so viele Filme, die du sehr wahrscheinlich sehen wollen würdest, nirgends mal eben so zum Abspielen bereit."Weitere Artikel: Im-Gespräch beteuert Filmemacherden Anspruch der "Wahrhaftigkeit", mit dem er seinen von der Kritik teils heftig abgelehnten , heute auch in der besprochenen Spielfilm "Utøya 22. Juli" konzipiert hat. Diehat Bert Rebhandls Bericht vom online nachgereicht . In Japan hat sich der an einer Filmhochschule als Seminararbeit entstandene Zombiefilm "One Cut of the Dead" zum Publikumshit gemausert, berichtet Christoph Neidhard in der. In der empfiehlt Fabian Tietke eine Reihe im Berliner Zeughauskino mit Dokumentarfilmen von. Sandra Kegel schreibt in dereinen Nachruf auf mehr dazu bereits im gestrigen Efeu).Besprochen werdenFlüchtlingskrisen-Drama "Styx" ( Filmgazette NZZ ),Naturaktivisten-Film "Wackersdorf" ( Berliner Zeitung ),auf Heimmedien erschienener Film "Stronger" ( taz ) undDokumentarfilm "Wo bist du, João Gilberto?" ( Skug ).