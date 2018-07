in seiner Poetikvorlesung formulierte Sehnsucht nach findet sein Kollege in dergerade vor dem Hintergrund von Billers Plädoyer für eine realitäts- und erfahrungsgesättigte Literatur eher befremdlich: "Zeitgemäß über unsere Gegenwart zu schreiben vermag nur der, der aus dieser Wirklichkeit herausschreibt und aus dem sich diese Wirklichkeit herausschreibt, weil beide zusammengehören, weil der Autorist, von seiner Zeit, von seinem Geist, von seiner Farbe, seiner Temperatur, seiner Emotion. ... Das Glück, das Wesen seiner Zeit zu erkennen, kann auchhaben."Auch am zweiten Tag ingab es vor allem Solides, berichtet -Kritiker Gerrit Bartels, der sich angesichts der grassierenden Solidität auch gerne mit den Outfits der Juroren und Jurorinnen befasst. Doch mit Geschichte "Serpentinen" tauchte dann auf einmal doch noch ein handfester Siegerkandidat am Horizont auf: Die Geschichte ist "reich an guten Dialogen,, schnell, voller Szenenwechsel. ... Gute, ansprechende Literatur." Elmar Krekeler stellt in dereinenfür den Lesewettbewerb zusammen: Demnach geht es In Klagenfurt um Drogen, die Frauen, die Rechten, den Tod und die Flucht. Außerdem postuliert Jury-Mitgliedin der Literarischen Welt zehn Thesen über den Nutzen sprachlicher Kunstwerke. Videos von allen Lesungen und Diskussionen gibt es hier beimDerhat unter anderem beinachgefragt, welche Bücher auch in 100 Jahren noch gelesen werden: Sie empfiehlt die Schriftstellerin : "Diese, diese zarten, aber durchdringend leisen Gedanken (ihre Essays sind immer noch viel zu wenig bekannt) dürfen nicht in Vergessenheit geraten."Der Bamberger Philologe Markus Schauer kann sein Glück kaum fassen, verrät er in der: Noch immer immatrikulieren sich reihenweise junge Leute an seinem Institut für ein. Also hat er nachgefragt und dabei festgestellt, dass Latein für sehr unterschiedliiche Leute sehr reizvoll ist - zum Beispiel für: Etwa angeschätzt werden demnach "die kunstvolle Metrik seiner Sprache, die Klangfiguren und Formenstrenge, die Prägnanz der Bildersprache, der gewagte Satzbau, in dem fugenlos - wie bei einer- Syntagma an Syntagma gefügt sei und in komprimiertester Sprachestattfinde: größtmögliche Verdichtung, Engführung der Motive, eine Sprache, die machtvoll ist, bisweilen dem Rezipientenantue."Weitere Artikel: In derschreibt Ulrich Johannes Schneider von Universitätsbibliothek Albertina in Leipzig darüber, wie der Eisenkonstrukteur1868 in Paris mit derden modernen Bibliotheksbau begründet hat: "Sohatte niemand zuvor gebaut, auch nicht so." Denis Scheck ergänzt seinen-Literaturkanon um"Alice in Wonderland" ( hier die Langversion seiner Empfehlung beim). Das bringt Alltagsnotizen von. Claus-Jürgen Göpfert ( FR ), Tilman Spreckelsen () und Paul Jandl ( NZZ ) schreiben Nachrufe auf den russischen Dichter . Der meldet außerdem, dass Comiczeichner und Spiderman-Erfinderim Alter von 90 Jahren gestorben ist.Besprochen werden unter anderem"Dämmer und Aufruhr" ( FR ), neue Comics, darunter-Biografie ( taz ),"Ein Ire in Paris" ( Tagesspiegel ),"Die 92 Büsten der Eva Perón" () und der erste Briefband aus der-Ausgabe (). Und gibt Büchertipps für den Strand.