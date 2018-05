Grobes Korn: Alice Rohrwachers "Happy as Lazzaro" ist auf 16mm gedreht

Die Macht der Ekstase: Gaspar Noés "Climax"

Künstlerisch istein guter Jahrgang, lautet Dominik Kamalzadehs Zwischeneinschätzung im. Doch erst mit"Happy as Lazzaro" hat der Wettbewerb sein erstes großes Meisterwerk preisgegeben - gekrönt wurde die Vorführung durch viertelstündigen Applaus, erfahren wir. Der Jubel kam zu Recht für diesen Film, "der sich von allen Zwängen entkoppelt. Er setzt auf die, um unter dereine tiefer liegende Realität aufzudecken." Die Regisseurin überhöhe "eine realistische Erzählung mit volkstümlichen Elementen und verbindet auf diese Weise zwei Welten und deren Praxis ökonomischer Ausbeutung. Rohrwachers Held Lazzaro (Adriano Tardiolo) ist eine arglose, reine, ja heilige Figurwie aus einem Film von. Er wird zum Wandler zwischen den Zeiten." Zu Tränen gerührt ist Andreas Busche vom: "Es ist schwer in Worte zu fassen, was Rohrwacher mit ihrem dritten Film eigentlich vollbracht hat. ... Rohrwachers Film ist wie aus der Zeit gefallen: Diemit den runden Ecken und den ausgefisselten Bildrändern evozieren eine Epoche, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart parallel zu existieren scheint." Auch Lukas Stern von. taumelt cinetrunken aus dem Saal und verkündet: "In diesem Film ist."ist auf Skandalfilme abonniert: Auch sein neuer Film "Climax" fühlt sich wieder an wie ein Besuch im schummrigen Sexclub nach Mitternacht, versichert Joachim Kurz auf: Es geht um "die Macht der Ekstase und. ... Man spürt den Beat, riecht den Schweiß, meint förmlich dasmit den Händen greifen zu können."Mit seiner außer Konkurrenz in Cannes gezeigten Doku "Papst Franziskus" lässtes so richtig krachen, erfahren wir von Tobias Kniebe in der: Der Filmemacher habe "sich offenbar vorgenommen,' größter Propagandist zu werden, und bei diesem hehren Ziel kennt er dann wirklich."-Kritiker Daniel Kothenschulte bringt zwar ebenfalls durchaus Sympathien für den Pontifex auf, muss sich angesichts der Lobhudeleien des ergebenen Filmemachers allerdings doch fragen , was dieser "kaum von einemunterscheidbare" Film bei einem Festival wie Cannes verloren hat.Wenke Husmann schreibt aufausführlich überExperimentalfilm-Essay "Livre d'Image" ( mehr dazu hier ), der sie "ein wenig an Bücher wie 'Moby Dick' oder 'Ulysses' erinnert, die auch." Tim Caspar Boehme ( taz ) und Beatrice Behn ( Kino-Zeit ) besprechen"Drei Gesichter" ( mehr dazu hier ). Für denist Lutz Meier vor Ort , beisendet Rüdiger Suchsland Festivalnotizen und wie immer lohnt der schnelle Blick in den Kritikerspiegel für einen raschen Überblick über die Stimmungslage an der Croisette.Außerdem: Unter anderem der meldet den Tod der Schauspielerin, die als Lois Lane in den "Superman"-Filmen der 70er und 80er bekannt wurde.