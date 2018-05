Die Feuilletons trauern um Schriftsteller, Stil-Ikone und Reporter Tom Wolfe. Arno Widmann schwärmt in der Berliner Zeitung von der "frechen Eleganz dieser Reportagen über völlig nebensächliche Themen, die aber die Augen öffneten für die wirklichen Träume Amerikas." Wolfe "zerlegte die Wirklichkeit in aufregende Details, in Handbewegungen und Klänge." Thomas Leuchtenmüller meldet in der NZZ allerdings dringend Skepsis an, ob Wolfes künstlerisches Projekt - "das chaotische und zersplitterte Daseinsgefühl zu verschriftlichen" - tatsächlich geglückt ist: "Der Wunsch, mit sprachlichen Extravaganzen Farbe und Authentizität zu erzeugen, verselbständigt sich gern zum Wortgeklingel eines Mannes, der seine immense kommunikative Begabung feiert und sich verkaufsfördernd inszeniert."



Hannes Stein kommt in der Welt vor allem auf Wolfes Romane zu sprechen, von denen er sich auch aus dem Jenseits weitere Lieferungen erhofft, etwa einen "in dem steht, dass Gott ein alter Langweiler ist." Mit den Romanen kann Dirk Peitz auf ZeitOnline gar nichts anfangen, nicht einmal mit den "Fegefeuer der Eitelkeiten", das wahre Gold finde sich in den Reportagen, meint Peitz, in denen Wolfe "auch nur das geile Geschwätz der jungen Leute" aufgriff. Weitere Nachrufe schreiben Willi Winkler (SZ) und Gregor Dotzauer (Tagesspiegel).



Im Archive des New York Magazine findet man immer noch Wolfes sensationelle Reportage über die Party, die Leonard Bernstein 1970 in seinem 13-Zimmer-Penthouse auf der Park Avenue für die Black Panthers gab. Naja, vielleicht nicht unbedingt eine Reportage in dem Sinne, dass Wolfe selbst dabei gewesen ist: "Deny it if you wish to, but such are the pensées métaphysiques that rush through one's head on these Radical Chic evenings just now in New York. For example, does that huge Black Panther there in the hallway, the one shaking hands with Felicia Bernstein herself, the one with the black leather coat and the dark glasses and the absolutely unbelievable Afro, Fuzzy Wuzzy-scale in fact - is he, a Black Panther, going on to pick up a Roquefort cheese morsel rolled in crushed nuts from off the tray, from a maid in uniform, and just pop it down the gullet without so much as missing a beat of Felicia's perfect Mary Astor voice..." Außerdem spricht Wolfe in diesem Video ausführlich über den Medientheoretiker Marshall McLuhan, den er in den 60ern mit einer großen Reportage einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte. Vanity Fair brachte vor einigen Jahren ein riesiges Porträt über Wolfe.



Weitere Artikel: Im Logbuch Suhrkamp schreibt Raimund Fellinger einen Nachruf auf den Literaturtheoretiker Gérard Genette. Der afghanische Schriftsteller Taqi Akhlaqi staunt in der NZZ über die Fortschritte in seinem Heimatland, was die fortschreitenden Lesekompetenzen betrifft: Die Zahl insbesondere der jungen Leute, die lesen und schreiben können, steigt enorm.



Besprochen werden unter anderem Haruki Murakamis "Die Ermordung des Commendatore" (taz), Susanne Lenz' "Die Gabe" (FR), Ulla Berkéwicz' Essay "Über die Schrift hinaus" (Zeit), Matthias Wittekindts Krimi "Die Tankstelle von Courcelles" (FR), Kristine Bilkaus "Eine Liebe, in Gedanken" (NZZ), Waguih Ghalis ursprünglich in den 60ern erschienener Roman "Snooker in Kairo" (SZ) und Sigrid von Massenbachs Neuübersetzung von François-René de Chateaubriands "Atala" (FAZ).