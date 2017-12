Nicht mehr als "gefühlsmaues" hat Dirk Pilz in derbei Stück "Die letzte Station" am Berliner Ensemble gesehen , dass sich mit grandiosen Darstellern an den Themenund Pflege versucht: "Manches scheint nur zu geschehen, weil es sich in der Situation anbietet, manches, weil man es eben gern zeigen wollte: Constanze Becker hackt Holz, Judith Engel schaut unter ihrer Silberdauerlockenfrisur gespenstisch ins Publikum. Einmal sitzen alle in einer Reihe und, Armen, Köpfen, einmal laufen sie im Kreis und singen 'lalala'."In der verdrückt Hannah Lühmann durchaus gerührt das ein oder andere Tränchen, lacht und wird aus einem "" gerissen, wenn das Publikum mit "Betet, ihr Säue!" beschimpft wird. Aber: "So ehrenwert das Anliegen ist, den gesellschaftlichen Umgang mit alten Menschen zu problematisieren, sosteht die politische Agenda in diesem Stück; das existenzielle Drama des Sterbens, das auf der Bühne in der Hüttensituation so genial zum Ausdruck kommt, verträgt seine eigene Politisierung nicht." Und in der meint Ulrich Seidler: "Als quälende Geduldsprobe und mithin als Vorgriff aufhat er erbarmungslos funktioniert."Wenig begeistert berichten die Kritiker auch von Inszenierung vonGenerationen-Untergangssaga "Radetzkymarsch" am Wiener Burgtheater. Im erlebt Ronald Pohl eine mit quietschbunten Riesenluftballons aufgebauschte "", die trotz des großartigen Ensembles ermüde: "Es hält sich, wollig warm gekleidet, die Scherben der in tausend Teile zerspringenden Monarchie vom Leibe. Man könnte auch sagen: Die Trauer über den Untergang des Kaiserreichs ist knapp hundert Jahre später noch immer so groß, dass man alle Anwandlungen von Spiellust von vornherein unterdrückt." In der meint Leo Lippert: "differenziertes Spiel und ein detailreicher Handlungsverlauf machen noch keinen Roth."Besprochen wirdStück "Mir nämeds uf öis" am Schauspielhaus Zürich (),Inszenierung von"Trommeln in der Nacht" an den Münchner Kammerspielen ( Nachtkritik ), das Stück "Die neue syrische Regierung. Wer sonst" () unddokumentarisches Musiktheater "Volk unter Verdacht" im Radialsystem ( taz ).