Was in den USA, ist in Frankreich(Verpfeif Dein Schwein). Das Ende nahezu feudaler Praktiken begrüßt in der, aber der zunehmendstört ihn. "Eros muss ein Kind der Phantasie bleiben, sonst verkümmert er", schreibt er: "Der Feminismus vonoderzielte darauf ab, die. Der heutige Feminismus installiert um sie herum ein Geflecht von Misstrauen und lehrt sie, hinter Komplimenten von Männern nichts alszu sehen. Diese Anklagen klingen wie ein sonderbarer Epilog zur Emanzipationsbewegung der sechziger Jahre. Unsere Gesellschaft spricht eine doppelte Sprache: die der Übertretung und die der Strafe. Sie will zwei Bestrebungen verbinden, die nicht vereinbar sind: immer mehr Freiheit und zugleich immer mehr und härtere Strafen für den Missbrauch der Freiheit. Die 'befreite' französische Gesellschaft füllt ihre, von denen fast ein Drittel Franzosen sind. Wo früher der Priester und der Pfarrer regierten, haben heute Richter und Anwälte das Sagen. Als ob die Freiheiten, die man sich zugesteht, nicht ungerächt bleiben dürften.; genießen, um noch mehr zu strafen: Zumindest was Sexualität betrifft, ist das die gegenwärtige Situation der westlichen Welt."In der wirft die Strafrechtlerinein, dass es für schwarze Frauen besonders schwer sei, sexuelle Gewalt anzuprangern, wenn der Täter schwarz ist. Sie erzählt, dass sie als junges Mädchen ständig von den großen Jungs in ihrer Nachbarschaft belästigt wurde, jedoch nie etwas sagte. Nie etwas sagen wollte, weil die bösen Jungs spätestens am nächsten Tag von weißen Polizisten übel malträtiert wurden: "Mir wurde beigebracht, dass es wichtigere Dinge in der Community gab. Deshalb kommen Studien immer wieder zu dem Schluss, dasseine Vergewaltigung anzeigt. Wir sehen die unkontrollierte Macht weißer Männer, die unsere Community drangsalieren, und wir tragen in uns die Botschaft 'Jetzt nicht', wenn es eigentlich gilt, die Verletzungen anzusprechen, die uns schwarze Männer zugefügt haben."Ja, es gibt einenund die deutsche Linke sollte sich endlich mit dem frauenfeindlichen, homophoben Illiberalismus muslimischer Communities auseinandersetzen, meint Ulrich Gutmair in der taz, doch es gibt auch einen, auf den sich Neonazis, Verschwörungstheoretiker, linke Antiimperialisten, Islamisten, bibelfeste Protestanten, Friedensbewegte, BDS-Aktivisten, Querfrontler und rappende Hassprediger einigen: "Richtig dumm an der Sache ist, dass es diese Umfrage aus dem Jahr 2016 gibt. Damals akzeptiertendiese Aussage: 'Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.' 24 Prozent machten sich die schäbigste aller Relativierungen der 'Israelkritik' zu eigen: "Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben."In der wirft der Freiburger Islamwissenschaftlerdennoch einen Blick auf den, den er vom Nahostkonflikt verstärkt sieht, aber im Koran angelegt und von Verbänden wie Ditib genährt: "Die Mehrheit der Muslime beherrscht kunstvoll ihr rhetorisches Spiel: Sie stellen die Muslime alsdar. Andererseits benutzen sie den Vorwurf der Islamophobie gegen ihre Kritiker, um den Islam im westlichen Kontext unangreifbar zu machen. Der ewige Status der Schwachen wird oft durch Verschwörungstheorien intensiviert. Sogar der IS in Syrien und im Irak sei ein Produkt Amerikas und Israels, um den Islam und die Muslime zu diskreditieren und zu schwächen. So wäscht man sich praktischerweise von den todbringenden Gewalttaten des islamischen Terrorismus rein, dessen Erfolge gegen den überheblichen Westen man insgeheim feiert. Im Kombinieren von Halbwahrheiten und Erfindungen zubrauchen diese Muslime weder von Putin noch von Trump zu lernen."