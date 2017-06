Am Wochenende eröffnet die Documenta auch in Kassel. Niklas Maak versucht in einem ersten Text in der, die Kunstschau zu fassen zu bekommen, die er sehr interessant findet, wenn es etwa um konkrete griechische Kunst geht, zum Teil aber auch etwas museal: "Nach dem Motto: So hätte die Documenta6 im Jahraussehen können, hätte es damalsschon gegeben. Wer in Kassel sucht, was manche jüngeren Küstler heute gerade umtreibt, wie sie sich mit der technologischen Revolution des Internet und seiner Indienstnahme und seinen ästhetischen Möglichkeiten auseinandersetzen, wird enttäuscht sein. Daher auch der nicht geringe Grimm jener Galeristen, die, während sie hofften, ihre Künstler in die Charts der Gegenwart zu bekommen, nun missmutigstiefeln müssen." Kolja Reichert porträtiert zudem in derdie Kuratoren.Auf erzählt Alice Morby, dasssich jetzt doch lieber nicht in den Wahlkampf einmischt. Der Street-Art-Künstler wollte Wählern, die in bestimmten Wahlkreisenstimmten, kostenlos ein Wahl-Souvenir-Poster schicken. Allerdings hat er sich belehren lassen müssen, dass dies angrenzt undist: "'I have been warned by the Electoral Commission that the free print offer will invalidate the election result,' he said on his website. 'So I regret to announce thishas now been cancelled.'"Weiteres:-Kritiker Roman Gerold lernt in der Schau "Performing the Border" im Kunstraum Niederösterreich, wie man Grenzen ausweicht. Durchaus unterhaltsam findet Adrian Searle imdie-Ausstellung "The Most Popular Art Exibition ever!" in der Serpentine Galerie in London, aber so richtig bringen es nicht einmal die: "Wenn seine Kunst doch nur etwas mehr zählte, mehr Biss hätte oder einen umhaute."Besprochen wird die Schau vonKorrespondenz mit ihrem Gefährten Carl Andre im Hamburger Bahnhof in Berlin ( Tagesspiegel ).