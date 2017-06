351 Menschen hätten möglicherweise einen Atomschlag auf das ehemalige Jugoslawien überlebt. So viele passen in einen, den Tito hatte erbauen lassen. Eine Schau im Württembergische Kunstverein setzt sich nun mit dem Phänomen Bunker auseinander, erzählt in derChristian Hillengaß, der hier etwas über den Krieg und seine Darstellung lernt: "Da ist Alexander Sokurows Meisterwerk 'Spiritual Voices' von 1995. Mit seinen dokumentarischen Filmaufnahmen begleitet er russische Soldaten an der Grenze zu Afghanistan. Dieeines plötzlichen Angriffs liegt genauso in der Luft wie dieeines schier endlosen Abwartens. Die beinahe meditativen Aufnahmen beobachten die Soldaten in diesem Alltag, konzentrieren sich in langen Einstellungen auf ihre schönen, feinen und blutjungen Gesichter und erzählen dabei vielleicht mehr vom Krieg als die Darstellung von Mord und Totschlag."Im stellt Paula Cocozza die neuseeländische Künstlerinvor, die nicht mehr gesprochen hat, seit sie vier Jahre alt ist. 32 ihrer phantastischen Zeichnungen werden derzeit in der Marlborough Contemporary Gallery ausgestellt. Chris Byrne "has curated all of King's shows. Some of the 32 works exhibited at the Marlborough Contemporary gallery, with their tightly segmented shapes, faces and body parts, tessellate like. More recent works resemble intricate mosaics. Many childhood drawings depict a nightmarish party, peopled by Disney characters, 'Fantaman', and occasionally the Queen. 'The vocabulary is expansive, cumulative. Susan doesn't scale things up. What's happening is happening,' Byrne says. 'It's almost like she's. Even though her line is very direct and consistent, there's no in-between steps.'"Weitere Artikel: Ebenfalls im porträtiert Susanna Rustin den Kurator und enorm erfolgreichen Direktor der Tate Gallery,Besprochen werden eine Ausstellung "Performativer Skulpturen" des Bildhauersim 21er Haus in Wien ( Standard ), die Pink-Floyd-Ausstellung Londoner Victoria and Albert Museum Standard ), eine Ausstellung mitin der Bundeskunsthalle in Bonn ( FAZ ) und die-Ausstellung im Wiener Leopold Museum NZZ ).