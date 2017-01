Im erliegt Frederik Hanssen noch einmal dem Bilderzauberer der britischen Performancegruppe, die für die Komische Oper in Berlin"Petruschka" und"L'enfant et les sortilèges" inszeniert haben: "Gerade bei 'Petruschka'. Paul Barritt orientiert sich hier am russischen Konstruktivismus. Die Idee, den flirrenden Beginn des gut 30-minütigen Balletts durch pfeilschnell über die Leinwand sausende Vögel darzustellen, zeigt zudem, wie genau das 1927-Trio der Musik zugehört hat - um die klanglichen Impulse dannin ihre Bildsprache umzusetzen." Etwas enttäuscht zeigt Niklaus Hablützel dagegen in der: "Das Handwerk ist erkennbar geworden." Ähnlich sieht es Peter Uehling in der: "Wir leben im Zeitalter der, in der ein Mangel an Substanz nicht groß verdrießt."Großartig findet Walter Weidringer in derkonzertante Aufführung vonOper "Das Wunder der Heliane", auch wenn die erotische Mystik des Librettos etwas anstrengend sei. Doch: "Gleich nach diesem religiösen Innehalten strömt, glitzert, prickelt die leitmotivisch durchwirkte Musik wieder, dreht Pirouetten durch alle Tonarten des Quintenzirkels, oft in zweien zugleich, schraubt sich hymnisch empor, stürzt in finstere Tiefen."Weiteres: Wirklich stark findet Kornelius Friz in derIbsens "Peer Gynt" am Schauspiel Leizig, den' mit einem reinen Männerensemble inszeniert hat: "Diese Bühne!schlägt das Ensemble auf sie ein, doch sie gibt nicht nach." Leider nur als Reihum der Be- und Erkenntnisreden erlebte Margarete Affenzeller imdas "Das europäische Abendmahl", mit dem Barbara Frey am Burgtheaterundzusammenbrachte. Von der ersten Szene an vezaubert zeigt sich Reinhard Kager in dervom schwerelosen Pferdeballett, dasin der Spanischen Hofreitschule zu"Requiem" aufführte.Besprochen werden die Uraufführung vonBayreuth-Oper "Wahnfried" in Karlsruhe (),"Kirschgarten"-Inszenierung an den Mücnhner Kammerspielen ("", ächzt Christine Dössel in der SZ), Thomas Dannemanns Inszenierung von"Eines langen Tages Reise in die Nacht" im Münchner Cuvilliés-Theater (),"Armide" an der Mainzer Oper ().